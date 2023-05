NBA: «Βόμβα» από τον Λεμπρόν Τζέιμς – Σκέφτεται να σταματήσει το μπάσκετ

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε άσχημο φινάλε στη σεζόν του στο NBA μετά την ήττα-αποκλεισμό των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Ντένβερ Νάγκετς στους τελικούς της Ανατολής με το “βαρύ” 4-0 στη σειρά.

Όπως ήταν φυσικό και συμβαίνει πλέον κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ο Τζέιμς ρωτήθηκε για το μέλλον του στο μπάσκετ. Άλλωστε ο Βασιλιάς μετράει πλέον 20 σεζόν στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο 38χρονος φόργουορντ κλήθηκε να εξωτερικεύσει τις σκέψεις του για τον μέλλον του μέσα στα παρκέ και σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, αυτή τη φορά άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: “Θα δούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει να σκεφτώ πολλά για μένα”, τόνισε.

“I got A LOT to think about. … Just personally, with me moving forward with the game of basketball, I got a lot to think about.”

