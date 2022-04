NBA: Ντύθηκε… διαιτητής και εισέβαλε στο γήπεδο – ΒΙΝΤΕΟ

Μία γυναίκα που ήθελε να διαμαρτυρηθεί για τα δικαιώματα των ζώων, φόρεσε φανέλα διαιτητή του NBA και εισέβαλε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα πλέι οφ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και των Μέμφις Γκρίζλις στο Target Center της Μινεσότα το βράδυ του Σαββάτου.

Μάλιστα είναι ο τρίτος διαδηλωτής που απομακρύνθηκε από το γήπεδο σε 10 ημέρες.

Η γυναίκα καθόταν στη δεύτερη σειρά πίσω από τον ιδιοκτήτη της Timberwolves, Glen Taylor, όταν μπήκε με το ζόρι στο γήπεδο, καθώς οι παίκτες πάλευαν για ένα ριμπάουντ με 10:44 να απομένουν στο τρίτο δεκάλεπτο.

Οι άνδρες της ασφαλείας του γηπέδου την αντιμετώπισαν γρήγορα με τάκλιν. Όσοι κάθονταν στην πρώτη σειρά αντιλήφθηκαν ότι κάποιος που καθόταν μαζί με την “εισβολέα” μαγνητοσκοπούσε το όλο σκηνικό και προσπάθησαν να του “κόψουν” την θέα μέχρι να λήξει το περιστατικό.

Animal rights activist Sasha Zemmel (@SashaMonik) dressed as #NBA ref arrested while protesting #Timberwolves owner Glen Taylor for animal cruelty.

PRESS RELEASE HERE: https://t.co/SA0aNFDw83#GlenTaylorRoastsAnimalsAlive #NBAPlayoffs #WolvesBack #GlueGirl #ChainGirl #DxE pic.twitter.com/cpguHYKURF

— Direct Action Everywhere (@DxEverywhere) April 24, 2022