Νάσβιλ – Ίντερ Μαϊάμι: Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Μέσι λίγο πριν τον τελικό του Λιγκ Καπ – ΒΙΝΤΕΟ

Το δικό του μήνυμα στον Λιονέλ Μέσι έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενόψει του Λιγκ Καπ ως συνιδιοκτήτης της Νάσβιλ η οποία αντιμετωπίζει την Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό.

Ειδικότερα, ο «Greek Freak» έφτασε στην πόλη του βόρειου Τενεσί με τον αδελφό του Κώστα και έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον Μέσι λίγο πριν τον τελικό με την πεποίθηση ότι η ομάδα του θα είναι η νικήτρια στην μεταξύ τους αναμέτρηση.

«Είμαστε Εδώ, Νάσβιλ! Ανυπομονώ να δω το παιχνίδι, θα είναι υπέροχο και η ατμόσφαιρα επίσης. Θα είναι η πρώτη φορά που φωνάζω εναντίον του Μέσι».

Όπως φαίνεται σε βίντεο ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ, θέλησε να δείξει και τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες προτού ξεκινήσει η αναμέτρηση. Αρχικά, σκόραρε από απόσταση σε κενή εστία και πανηγύρισε μιμούμενος τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Nashville SC minority owner Giannis hit Ronaldo's "SIU' celebration before his team takes on Messi and Inter Miami 😂 pic.twitter.com/HJPsgLhwuN

— ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2023