Μουντομπάσκετ: Ελλάδα – Νέα Ζηλανδία 83-74 – Επική πρόκριση για την Εθνική στους «16»

Με τεράστια ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, η Εθνική Ελλάδας νίκησε με 83-74 τη Νέα Ζηλανδία για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου και προκρίθηκε ως 2η, πίσω από τις πρώτες ΗΠΑ, στη φάση των «16» του Μουντομπάσκετ.

Οι Νεοζηλανδοί με φόρα από τον χορό τους, «Χάκα», κατάφεραν να προηγηθούν με 11 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, όμως με επική αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, η «επίσημη αγαπημένη» έκανε την ανατροπή και πήρε την πρόκριση.

