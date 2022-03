Μικ Σουμάχερ: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τρομακτικό ατύχημα στην Τζέντα

Πάγωσαν όλοι με το τρομακτικό ατύχημα που είχε ο Μικ Σουμάχερ στην πίστα της Τζέντα κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων της Formula 1.

Ο Γερμανός πιλότος της Haas “διέλυσε” το μονοθέσιό του, αλλά κατάφερε να βγει σώος από αυτό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κοντινότερο ιατρικό κέντρο για εξετάσεις.

Από την πρώτη στιγμή οι πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν τραυματίστηκε σοβαρά κάτι που επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Σουμάχερ μία δική του ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα.

«Γεια σε όλους. Ήθελα να πω πως είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα αγάπης. Το αυτοκίνητο ήταν υπέροχο, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί», έγραψε ο γιος του Μίκαελ Σουμάχερ στο Twitter, ανεβάζοντας και μία φωτογραφία του, στην οποία είναι χαμογελαστός και δείχνει απόλυτα υγιής.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 26, 2022