Ματ Πέτγκρεϊβ: Οργή στο Twitter με τον παίκτη του χόκεϊ που έκοψε με το παγοπέδιλο του τον λαιμό αντιπάλου – BINTEO

Την οργή των χρηστών στα social media προκάλεσε ο θανάσιμος τραυματισμός του παίκτη του χόκεϊ επί πάγου Άνταμ Τζόνσον, κατά τη διάρκεια αγώνα. Ο 29χρονος δέχθηκε χτύπημα από το παγοπέδιλο αντίπαλου παίκτη που τον βρήκε στον λαιμό. Ο τραυματισμός του, ήταν τόσο τρομακτικός που το παιχνίδι διακόπηκε μετά το περιστατικό, με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να σπεύδουν στον παίκτη για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Η σύντροφος του άτυχου παίκτη ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο τραγικό περιστατικό, αφού βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Ματ Πέτγκρεϊβ, 31χρονος αμυντικός και παίκτης της ομάδας των Sheffield Steelers στο NHL που με την κίνησή του οδήγησε στον θάνατο τον Άνταμ Τζόνσον, κατηγορείται στα social media ότι έπαιξε βρώμικα και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ζητούν την σύλληψή του.

«Ο παίκτης του NHL Άνταμ Τζόνσον πέθανε σε ζωντανή μετάδοση, αφού ο Ματ Πέτγκρεϊβ του έκοψε το λαιμό με το παγοπέδιλό του. Ο Πέτγκρεϊβ έχει ιστορικό κακής συμπεριφοράς. Έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα λεπτά ποινής (σεζόν 2022-2023) και αποβάλλεται από παιχνίδια».

Petgrave has a history of bad behavior in the EIHL, including racking up the most penalty minutes (2022-2023 season) and getting booted out of games

NHL player Adam Johnson (29) died on live TV after Matt Petgrave slashed his throat with his skate

«Ο Ματ Πέτγκρεϊβ είναι γνωστό ότι είναι βρώμικος παίκτης και έχει αποβληθεί από πολλούς αγώνες για “ύπουλα” χτυπήματα. Θα έπρεπε να συλληφθεί σήμερα και είναι αηδιαστικό που οι περισσότεροι τίτλοι των μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για “ατύχημα”», γράφει ένα άλλο μήνυμα.

I don’t watch hockey but kicking a man with skates is obviously meant to do harm

I doubt he meant to kill him but still seems like manslaughter minimum https://t.co/QdqSehEFnL

