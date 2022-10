Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εκτός ομάδας ο Κριστιάνο Ρονάλντο για το ντέρμπι με την Τσέλσι – BINTEO

Εκτός ομάδας -με επίσημη ανακοίνωση της- έθεσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Κριστιάνο Ρονάλντο, για το σαββατιάτικο (22/10) εκτός έδρας αγώνα της Premier League, με την Τσέλσι στο Λονδίνο.

«Ο Κριστιάνο δεν θα είναι μέλος της ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον αγώνα του Σαββάτου με την Τσέλσι. Η υπόλοιπη ομάδα είναι πλήρως επικεντρωμένη στην προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι», ανέφερε η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας.

“Cristiano will not be part of the Man United team for this Saturday’s game against Chelsea. Rest of the squad is fully focused on preparing for that fixture”. pic.twitter.com/NdztshOuSf

Όπως είναι γνωστό ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός στον αγώνα της Τετάρτης (19/10) με την Τότεναμ (2-0), όπου έμεινε στον πάγκο, αποχώρησε ενοχλημένος για τα αποδυτήρια, μετά από την απόφαση του Έρικ τεν Χαγκ να μην τον χρησιμοποιήσει καθόλου και να βάλει στο ματς τους Έρικσεν και Ελάνγκα στο 87’, ενώ είχε σηκωθεί για προθέρμανση.

Ενώ όλοι υπέθεσαν ότι πήγε στα αποδυτήρια για να περιμένει τους υπόλοιπους όταν ολοκληρωθεί ο αγώνας, δημοσιεύματα στην Αγγλία ανέφεραν πως μάζεψε τα πράγματά του και αποχώρησε γρήγορα από το «Ολντ Τράφορντ».

Erik Ten Hag told Cristiano Ronaldo to warm up.

In the 87th minute, he subbed on Elanga for Sancho leaving Ronaldo on the bench.

Frustrated by the act, Ronaldo walked out of the pitch in the 88th minute.

Who's to blame here? #MUNTOTpic.twitter.com/OM02vIUk3D

— Mkenya (@Kiswili_10) October 20, 2022