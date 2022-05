Madrid Open: Θρίαμβος Αλκαράθ επί του Ναδάλ στον “ισπανικό εμφύλιο”

Ιστορία έγραψε ο 19χρονος Κάρλος Αλκαράθ που θριάμβευσε επί του Ράφα Ναδάλ στους προημιτελικούς του Madrid Open και έτσι έγινε ο πρώτος έφηβος που νικά τον τεράστιο Ισπανό τενίστα στο χώμα.

Ο ισπανικός “εμφύλιος” ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Κάρλος Αλκαράθ με 2-1 σετ επί Ράφαελ Ναδάλ, με τον 19χρονο να παίρνει θριαμβευτικά το “εισιτήριο” για τους “4” του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς.

🌟 H I S T O R I C 🌟@alcarazcarlos03 beats Nadal for the very first time – becoming the first-ever teenager to defeat Rafa on clay!#MMOPEN pic.twitter.com/l6z9IloMQM

— Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2022