Λιγκ Καπ Αγγλίας: «Σφυριά» της Γουέστ Χαμ στην Άρσεναλ – Εκδίκηση για τη Νιουκάστλ κόντρα στην Γιουνάιτεντ – BINTEO

Έπειτα από ένα και πλέον μήνα και συγκεκριμένα από τις 30/09 και το 2-0 επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για την Premier League, η Γουέστ Χαμ επέστρεψε στις νίκες το βράδυ της Τετάρτης.

Οκτώ ημέρες πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική του Europa League, η ομάδα του Ντέιβιντ Μόιες, με βασικό τον Ντίνο Μαυροπάνο, πέτυχε πολύ μεγάλη εντός έδρας νίκη με 3-1 επί της Άρσεναλ και πήρε το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του League Cup Αγγλίας.

Η λέξη νίκη ήταν άγνωστη για τα «σφυριά» το μήνα Οκτώβριο, καθώς ηττήθηκαν δύο φορές στο πρωτάθλημα (από Έβερτον και Αστον Βίλα), αναδείχθηκαν ισόπαλοι με τη Νιούκαστλ, ενώ έχασαν και από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Ο Νοέμβριος, όμως, μπήκε για τους Λονδρέζους πολύ καλά, μιας και με το αυτογκόλ του Γουάιτ στο 16΄ και τα τέρματα των Κούντους και Μπόουεν στο 50΄ και στο 60΄ πήραν μία πολύ μεγάλη νίκη επί των «κανονιέρηδων», που ηττήθηκαν για πρώτη φορά εντός των συνόρων (στο πρωτάθλημα έχουν 7-3-0). Η Άρσεναλ πέτυχε το γκολ της τιμής με τον Όντεγκααρντ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

😍 Aguerd’s astonishing assist

👏 Mo’s beautiful touch and finish

Goals don’t get much better than this 🔥 pic.twitter.com/McvCm11rNA

— West Ham United (@WestHam) November 2, 2023