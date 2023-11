I’m a Celebrity…Get Me Out of Here: Σε σοκ η Μαρία Καλάβρια – Έπεσαν πάνω της ποντίκια κι άρχισε να ουρλιάζει

Σε μια νέα δοκιμασία για το I’m a Celebrity…Get Me Out of Here του ΣΚΑΪ, κλήθηκαν να αναμετρηθούν η Μαρία Καλάβρια και ο Πάνος Καλίδης. Ωστόσο, η Μαρία δεν περίμενε ότι η αναμέτρηση αυτή θα την φτάσει… στα όρια της.

Οι δύο παίκτες του Celebrity έπρεπε να βρεθούν ξαπλωμένοι για αρκετά λεπτά, κλεισμένοι σε ένα γυάλινο κουτί, ενώ κάθε τρεις και λίγο εισέβαλαν περίεργα ζωάκια. Η αρχή έγινε με τα φίδια, στη συνέχεια μπήκαν οι ταραντούλες και ακολούθησαν τα ποντικάκια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, η Μαρία Καλάβρια δεν σταμάτησε να ουρλιάζει, ενώ ο Πάνος Καλίδης αντιμετώπιζε την κατάσταση λίγο καλύτερα. Όταν έπεσαν πάνω της πάρα πολλά ποντικάκια, η Μαρία Καλάβρια έπαθε σοκ και φώναξε τη φράση-κλειδί για να βγει αμέσως από το κουτί της.

«I’ m a celebrity, get me out of here» και ο Γιώργος Λιανός κάλεσε τους βοηθούς της παραγωγής να βγάλουν από τη δοκιμασία την παίκτρια του Celebrity. Τρεμάμενη και εμφανώς σοκαρισμένη, η Μαρία Καλάβρια μπορεί να αποχώρησε πρόωρα από την δοκιμασία αλλά προσπάθησε να βοηθήσει τον Πάνο Καλίδη απ’ έξω όσο μπορούσε.