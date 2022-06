ΛεΜπρόν Τζέιμς: O «βασιλιάς» έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος εν ενεργεία NBAer

Μία ακόμη κορυφή κατέκτησε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς πλέον έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του ΝΒΑ με περιουσία ενός δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με το Forbes, o «βασιλιάs» με τα χρήματα που εισέπραξε αυτή τη χρονιά (121,2 εκατομμυρία δολάρια) από την ομάδα της Καλιφόρνια έγινε και επίσημα δισεκατομμυριούχος.

Ο 37χρονος αστέρας συνεχίζει να γράφει ιστορία στα παρκέ του NBA, αν και η φετινή χρονιά ήταν απογοητευτική, όμως είναι ασταμάτητος και στον επιχειρηματικό τομέα. Κατάφερε έτσι να ξεπεράσει τόσο τον Μάικλ Τζόρνταν, όσο και τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιντ. Οι δύο τελευταίοι μπόρεσαν να γίνουν δισεκατομμυριούχοι μετά την απόσυρσή τους από την ενεργό δράση.



O σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ο οποίος έχει κερδίσει 4 πρωταθλήματα NBA, έχει χριστεί 18 φορές All -Star και έχει κατακτήσει δυο φορές το χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες με την Team USA (2008 & 2012) μοιάζει αχόρταγος για ακόμη περισσότερες διακρίσεις και κέρδη. Είναι χαρακτηριστικό πως τα έσοδα του «King James» από τα συμβόλαιά του με τους Καβαλίερς, τους Χιτ και τους Λέικερς ανέρχονται στα 385 εκατομμύρια, βγάζοντας 900 εκατομμύρια δολάρια από τις εξωγηπεδικές δραστηριότητες! Αναλυτικά, κέρδισε 64 εκατομμύρια δολάρια σε τέσσερις σεζόν στους Miami Heat και 153 εκατομμύρια δολάρια σε τέσσερις σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Επιπλέον εισέπραξε 170 εκατομμύρια δολάρια σε 11 σεζόν με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Τζέιμς υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη Nike το 2003 σε ηλικία 18 ετών, απορρίπτοντας τις προτάσεις της Reebok και της Adidas, ενώ το 2015, η συμφωνία έγινε εφ’ όρου ζωής!

Το να γίνει δισεκατομμυριούχος είναι ένα κατόρθωμα για το οποίο είχε μιλήσει ο Τζέιμς σε μια συνέντευξη του 2014 στο GQ: «Αν συμβεί θα είναι το μεγαλύτερο ορόσημό μου», είχε πει, προσθέτοντας: «Θέλω να μεγιστοποιήσω την επιχείρησή μου. Και αν τύχει να τα καταφέρω, αν τύχει να είμαι αθλητής δισεκατομμυρίων δολαρίων… Ω, Θεέ μου, θα είμαι ενθουσιασμένος».

Forbes estimates that LeBron James has officially become a billionaire. The 37-year-old superstar has a net worth of $1 billion, by Forbes’ count. James is the first active NBA player to make the billionaires list. https://t.co/oEDpDlAVCx pic.twitter.com/DIUwZsADIq

— Forbes (@Forbes) June 2, 2022