Λεμπρόν Τζέιμς: Εμφανίστηκε σε εκδήλωση οίκου μόδας με διαμάντια στα… δόντια- ΒΙΝΤΕΟ

Είναι γνωστό ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει τον τρόπο να ξεχωρίζει τόσο εντός των παρκέ του ΝΒΑ, όσο και εκτός με τις στιλιστικές του επιλογές. Όμως αυτή τη φορά ο «βασιλιάς» το τερμάτισε! Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς εμφανίστηκε σε εκδήλωση του οίκου μόδας «Louis Vuitton» και έκλεψε τις εντυπώσεις με το… αστραφτερό χαμόγελό του. Και πως να μην συμβεί αυτό, τη στιγμή που ο Λεμπρόν είχε γεμίσει την κάτω σειρά των δοντιών του με διαμάντια, αποκτώντας ένα πραγματικά… αστραφτερό χαμόγελο.

Δείτε το βίντεο:

LeBron James bust out his grill at the Louis Vuitton fashion show in Paris 💎

(via leojchrist / IG)pic.twitter.com/VIwVrRfORt

