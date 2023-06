Τιτανικός: Στην τελευταία φάση οι έρευνες για το υποβρύχιο – «Χρειαζόμαστε ένα θαύμα»

Σε μια δήλωση του πριν από λίγο, ο Richard Garriott de Cayeux, πρόεδρος του The Explorers Club, επιβεβαίωσε ότι στέλνει υποστήριξη για να βοηθήσει στην αναζήτηση του υποβρυχίου Τιτάνας που χάθηκε έπειτα από κατάδυση στο ναυάγιο του Τιτανικού, αλλά επέκρινε τον χρόνο που χρειάστηκε για να γίνει αποδεκτή η υποστήριξη.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Garriott de Cayeux έγραψε: «Ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξή σας και τη σκληρή δουλειά σας στις επιχειρήσεις διάσωσης των φίλων μας στο υποβρύχιο. Πιστεύω ότι έχουμε βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητες για ένα θετικό αποτέλεσμα μέσω των συμβουλών μας, των υπηρεσιών και εξοπλισμού που προσφέραμε εθελοντικά, ακόμη και της πολιτικής πίεσης που συνεχίζουμε να ασκούμε».

«Όλα χρειάστηκαν. Όλα συνεχίζουν να χρειάζονται. Ο Magellan είναι καθ’ οδόν (θα έπρεπε να είχε γίνει δεκτός νωρίτερα), εξακολουθούμε να προσπαθούμε να πάρουμε το σόναρ πλευρικής σάρωσης (θα έπρεπε να είχε γίνει αποδεκτό νωρίτερα) και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε σε πλοία για τη μεταφορά εξοπλισμού και άλλων λεπτομερειών. Συνεχίζουμε να συγκεντρωνόμαστε για τους φίλους μας, τις οικογένειές τους και τα ιδανικά του The Explorers Club, και την αιτία της ασφαλούς επιστημονικής εξερεύνησης ακραίων περιβαλλόντων. Υπάρχει καλός λόγος για ελπίδα και την κάνουμε πιο ελπιδοφόρα» σημείωσε.

@ExplorersClub Team,

Thanks for all your support and hard work on the rescue operations for our friends aboard Titan.

I believe we have importantly improved the odds of a positive outcome though our advice, volunteering of services and equipment, and even the political pressure…

— Richard Garriott (@RichardGarriott) June 22, 2023