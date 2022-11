Κριστιάνο Ρονάλντο: Τέλος από το «Όλντ Τράφορντ»

Αναπόφευκτο φαίνεται πλέον πως είναι το «διαζύγιο» ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την πολύκροτη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πορτογάλος επιθετικός, στην οποία έστρεψε τα «βέλη» του κατά του συλλόγου αλλά και του προπονητή Έρικ Τεν Χαγκ.

Τα αγγλικά ΜΜΕ δημοσίευσαν βίντεο και φωτογραφίες από την αποκαθήλωση του Ρονάλντο. Συγκεκριμένα εργάτες αφαίρεσαν από την εξωτερική πλευρά του «Όλντ Τράφορντ» μια τεράστια αφίσα του Πορτογάλου, ενώ την ίδια τύχη είχε και μία τεράστια αφίσα με μία φανέλα της Γιουνάιτεντ και το Νο 7 στην πλάτη.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today.

🚨-| Cristiano Ronaldo's poster is being taken down at Old Trafford

