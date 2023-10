Formula 1: Τρίτος σερί τίτλος για τον Μαξ Φερστάπεν

Η μαθηματική επικύρωση της κατάκτησης του τίτλου -για τρίτη διαδοχική σεζόν- από τον Μαξ Φερστάπεν, επισκίασε τη νίκη-έκπληξη του Αυστραλού Οσκαρ Πιάστρι, στον αγώνα σπριντ της Formula 1 που έγινε το Σάββατο (7/10) στο Κατάρ, μία ημέρα πριν το 17ο γκραν πρι της χρονιάς.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull δεν χρειάστηκε να περιμένει καν την ολοκλήρωση του αγώνα, καθώς ο «ομόσταυλός» του Σέρχιο Πέρες, ο μόνος που θεωρητικά είχε ελπίδες να τον ξεπεράσει στη βαθμολογία, εγκατέλειψε στον 11ο γύρο, μετά από σύγκρουση με τον Εστεμπάν Οκόν.

Ο Φερστάπεν έμεινε πίσω στην εκκίνηση του σπριντ, όπως και ο Βρετανός Λάντο Νόρις που ξεκινούσε μπροστά του (δεύτερος), ενώ η είσοδος του αυτοκινήτου ασφαλείας λίγο αργότερα καθυστέρησε την αντεπίθεσή του. Όταν βρήκε τον χώρο, ο Ολλανδός ανέβηκε δεύτερος, δεν μπόρεσε όμως να ξεπεράσει τη McLaren του Οσκαρ Πιάστρι, ο οποίος στο μεταξύ είχε περάσει τον Τζορτζ Ράσελ και έφτασε πρώτος στον τερματισμό, χαρίζοντας στην ομάδα του μία ανέλπιστη νίκη.

A three-car sandwich between Ocon, Hulkenberg and Perez takes them all out of the race#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/3wW4vVhuHd

