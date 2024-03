Formula 1: Θρίαμβος στο Μπαχρέιν και ιδανική εκκίνηση για τον Φερστάπεν

Ιδανικά άρχισε η προσπάθεια του Μαξ Φερστάπεν για τον τέταρτο διαδοχικό τίτλο του στη Formula 1.

Ο Ολλανδός τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull πήρε μία επιβλητική νίκη στο γκραν πρι του Μπαχρέιν, κατακτώντας εχθές την pole position και σημειώνοντας σήμερα τον ταχύτερο γύρο, αφήνοντας πίσω του τον «ομόσταυλό» του, Σέρχιο Πέρες.

Ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari συμπλήρωσε το βάθρο, με τον έτερο πιλότο της ιταλικής ομάδας, Σαρλ Λεκλέρκ, να τερματίζει τέταρτος.

Η σημερινή νίκη ήταν η 114η για τη Red Bull από τότε που εντάχθηκε στη Formula 1, πριν από 20 χρόνια και η 55η στην καριέρα του Φερστάπεν.

Max Verstappen completes a flawless drive to seal victory in the season opener 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/o43XDdCZti

— Formula 1 (@F1) March 2, 2024