FIFA: Μπορείτε όλοι απλά να ηρεμήσετε για λίγο;

Την ώρα που οι Ιάπωνες ακόμη πανηγυρίζουν ξέφρενα για την νίκη-πρόκριση με 2-1 επί της Ισπανίας, πολλοί φίλαθλοι κατέκλυσαν τον λογαριασμό της FIFA στο Twitter διαμαρτυρόμενοι έντονα για το δεύτερο γκολ των Ιαπώνων που έδωσε τη νίκη, αλλά συγχρόνως έστειλε τους Γερμανούς για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ εκτός διοργάνωσης!

Η FIFA στον λογαριασμό της ενώ ήταν σε εξέλιξη οι δύο αγώνες του 5ου ομίλου του Μουντιάλ, έκανε μια ανάρτηση που προκάλεσε αίσθηση.

Αναλυτικά έγραψε: «Σοβαρά, μπορούν απλά όλοι να ηρεμήσουν για ένα δευτερόλεπτο»;

Άγνωστο παραμένει αν απλώς σχολίασε την απρόσμενη εξέλιξη των δύο αγώνων ή προσπαθούσε να κατευνάσει τους φιλάθλους που διαμαρτύρονταν για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Seriously, can everyone just calm down for a sec 😵‍💫

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022