FIFA: Ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο των 6 χωρών και 3 ηπείρων

Η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, όμως δεν θα είναι… μόνες τους. Ένα Μουντιάλ απλωμένο σε έξι χώρες και τρεις ηπείρους. H FIFA έκανε επίσημα γνωστό ότι οι τρεις πρώτοι αγώνες θα φιλοξενηθούν σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη και οι υπόλοιποι σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.

Η απόφαση πάρθηκε σήμερα έπειτα από συνεργασία και των δύο υποψηφιοτήτων. Η πρόταση της Νότιας Αμερικής, η οποία δεν είχε υποδομές, έγινε δεκτή από τη FIFA, καθώς μπορεί να γιορτάσει την 100η επέτειο του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου, που πραγματοποιήθηκε σε εδάφη της Νότιας Αμερικής.

«Το πιστέψαμε. Το Παγκόσμιο Κύπελλο της εκατονταετηρίδας του 2030 ξεκινά από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Η Ουρουγουάη, η Αργεντινή και η Παραγουάη θα φιλοξενήσουν τους εναρκτήριους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου», ανέφερε ο πρόεδρος της νοτιοαμερικανικής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας (CONMEBOL) Αλεξάντρο Ντομίνγκες. «Πιστεύουμε ότι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο 100 χρόνων δεν θα μπορούσε και δεν πρέπει να το θυμόμαστε και να μην σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και έτσι το κατάλαβε το πλήρες Συμβούλιο της FIFA», είπε μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου.

Εν μέσω ευχαριστιών σε όλους τους ανθρώπους που έκαναν το «όνειρό» του, όπως το περιέγραψε, πραγματικότητα, εξήγησε: «Το ποδόσφαιρο ενώνει τρεις ηπείρους. Το ποδόσφαιρο ενώνει έξι χώρες σε ένα ιστορικό γεγονός. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος, θέλω να χορέψω. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να γιορτάσουμε, να γιορτάσουμε και πάνω από όλα να αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε όσους έκαναν αυτή την πρόταση δυνατή».

📷

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg

— FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023