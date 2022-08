Εξαιρετικός Στέφανος Τσιτσιπάς: Νίκησε τον Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στον τελικό του Σινσινάτι

Ένας εξαιρετικός Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.7) πέρασε το εμπόδιο του στον Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Νο.1) και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά Masters στο Σινσινάτι.

Ο Έλληνας τενίστας υπέταξε με 2-1 σετ (7-6, 3-6, 6-3) τον Νο1 τενίστα του κόσμου σε 2 ώρες και 24 λεπτά και τα ξημερώματα της Δευτέρας θα διεκδικήσει τον 10o τίτλο της καριέρας του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν αποφασισμένος για τη νίκη και είχε πολύ καλή απόδοση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίνεται για πρώτη φορά στον τελικό Masters στο Σινσινάτι, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κροάτη Μπόρνα Τσόριτς (Νο.152), ο οποίος επικράτησε 6-3, 6-4 του Κάμερον Νόρι (No.11) σε 1 ώρα και 31 λεπτά .

