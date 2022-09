Europa League: Για τη νίκη απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ναντ—Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής του Champions League, σειρά παίρνουν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, οι άλλες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Ναντ (22:00, CosmoteSport 2HD) να κάνει τη δική του προσπάθεια για διάκριση στο Europa League.

Για να φτάσουν να βρεθούν ως επικεφαλής στον 7ο Όμιλο του Europa League, οι Πειραιώτες γνώρισαν οδυνηρό αποκλεισμό από την Μακάμπι Χάιφα, στα προκριματικά του Champions League, ενώ κατάφεραν να… επιβιώσουν στα ματς με Σλόβαν Μπρατισλάβας και Απόλλων Λεμεσού στα προκριματικά του Europa League. Αμφότεροι οι αγώνες κρίθηκαν στα πέναλτι.

Ο Πυθαγόρας έλεγε «Έν αρχά πάντων», ήτοι «Ένα είναι η αρχή των πάντων» και το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς ήταν η αρχή προκειμένου να αλλάξουν τα πάντα στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο. Το «σκληρό» 4-0 από την Μακάμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» έφερε μια σειρά από αλλαγές στον Ολυμπιακό, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να το… παίρνει πάνω του.

Μπορεί η «χασούρα» από τον αποκλεισμό του Champions League να ήταν μεγάλη, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον πρόεδρο της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ να πάρει δραστικές αποφάσεις. Η πρώτη κίνηση ήταν η αλλαγή του προπονητή. Η πορεία του Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο του Ολυμπιακού έκανε τον κύκλο της και πλέον στο πειραιώτικο τιμόνι βρίσκεται ο Ισπανός Κάρλος Κορμπεράν.

Η δεύτερη κίνηση ήταν η ενίσχυση της ομάδας σε σημεία που έδειχνε ότι… πονάει. Χουάνγκ Ινμπεομ, Πεπ Μπιέλ, Τζος Μπόουλερ είναι μερικές από τις μεταγραφές που έγιναν, ενώ η τελευταία χρονικά μεταγραφή, αυτή του Μαρσέλο, είναι και αυτή που έκανε και τον μεγαλύτερο πάταγο παγκοσμίως.

Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα και το ρόστερ δεν είναι δεμένο, φαίνεται πως στις τάξεις του Ολυμπιακού υπάρχει μια αισιοδοξία ως προς το μέλλον, με τα όνειρα των «ερυθρόλευκων» να φτάνουν μέχρι και την κατάκτηση του Europa League, όπως παραδέχτηκε ο Κριστιάν Καρεμπέ.

Στη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία τους στους ομίλους, οι Πρωταθλητές Ελλάδας θα αντιμετωπίζουν δύο «μεσαίες» ομάδες «μεγάλων» πρωταθλημάτων. Τη γαλλική Ναντ και τη γερμανική Φράιμπουργκ, ενώ τον όμιλο συμπληρώνει η επικίνδυνη Καραμπάγκ από το Αζερμπαϊτζάν.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η πρώτη θέση δίνει απευθείας εισιτήριο για τους «16», ενώ η δεύτερη οδηγεί στα playoffs, όπου ο αντίπαλος θα είναι μια από τις ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση των ομίλων του Champions League. Το ευρωπαϊκό ταξίδι θα συνεχιστεί και για την τρίτη του ομίλου, η οποία θα παίξει στο Europa Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει μια από τις δεύτερες των ομίλων της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (8/9), όπου φιλοξενείται από τη Ναντ στο «Λα Μποζουάρ». Η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του 7ου ομίλου θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSport2HD.

Ο Κάρλος Κορμπεράν δεν θα έχει στη διάθεση του τον Γιαν Εμβιλά, ο οποίος δεν προπονήθηκε την Τετάρτη (7/9). Ο Γάλλος ταλαιπωρείται από φαρυγγίτιδα και δεν είναι σε θέση να βοηθήσει, όπως κι ο Βρσάλικο. Στην αποστολή βρίσκεται ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Τζος Μπόουλερ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τη Ναντ. / The squad players selected ahead of the match against @FCNantes. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #UEL #FCNOLY #Football #FootballGame #SquadList @EuropaLeague pic.twitter.com/mv6HuEB8mh

