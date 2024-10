Euroleague: Επετειακό βίντεο για την εκκίνηση της 25ης χρονιάς – Αναφορά στην περυσινή κατάκτηση από τον Παναθηναϊκό

Η 25 σεζόν της Euroleague ξεκινά την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου και η διοργανώτρια αρχή έδωσε στη δημοσιότητα ένα εξαιρετικό βίντεο με αφορμή την… εκκίνηση της νέας χρονιάς.

Στο βίντεο που «ανέβασε» η Euroleague βλέπουμε παίκτες και προπονητές της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης να λαμβάνουν στα γραμματοκιβώτιά τους προσκλήσεις για… πάρτι με το χαρακτηριστικό 25 επάνω. Το ερώτημα στα χείλη όλων είναι «πού γίνεται το πάρτι», οπότε και αρχίζει ένα ταξίδι… αναζήτησης για να καταλήξουν στο σωστό σημείο.

Κάιλ Χάινς, Ντέγιαν Μποντίρογκα, Μάικ Τζέιμς, Εργκίν Αταμάν, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και φυσικά ο «μυθικός» Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που συμμετέχουν στο επετειακό βίντεο.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στον περυσινό θρίαμβο του Παναθηναϊκού στο φάιναλ φορ του Βερολίνου με την κατάκτηση της 7ης συνολικά Ευρωλίγκας του. Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο, όπου ο παλαίμαχος Τούρκος μπασκετμπολίστας, Ιμπραήμ Κουτλουάι, παραλαμβάνει μια φανέλα των Πρασίνων με τα επτά, πλέον, αστέρια.

Σημειώνεται ότι στο βίντεο συμμετέχει και ο Θοδωρής Παπαλουκάς, που είναι εδώ και μερικά χρόνια Euroleague Legend.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (3/10) ο Παναθηναϊκος αγωνίζεται εναντίον της Άλμπα στο Βερολίνο και ο Ολυμπιακός την Παρασκευή (4/10) ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

25 years of passion, devotion and unforgettable memories🧡

We’re only 25 and the party just started… #EuroLeague25 I #ONLY25 pic.twitter.com/lZXrXSbZ7F

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2024