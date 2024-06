EURO 2024: Άγρια επεισόδια πριν από το ματς της Αγγλίας με την Σερβία

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ οπαδών της Αγγλίας και της Σερβίας στη Γερμανία, ενόψει του εναρκτήριου αγώνα των ομάδων για το Euro 2024, αργότερα σήμερα Κυριακή (16/6).

Η αστυνομία συγκρούστηκε με οπαδούς έξω από ένα μπαρ στο Γκελζενκίρχεν, καθώς ξέσπασαν οι βίαιες συγκρούσεις. Οι αστυνομικοί επενέβησαν ύστερα από συμπλοκές μεταξύ Άγγλων και Σέρβων οπαδών, έξω από ένα εστιατόριο το μεσημέρι της Κυριακής.

Τραπέζια, καρέκλες και μπουκάλια φάνηκε να έχουν εκτοξευθεί ανάμεσα σε δύο ομάδες οπαδών. Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο τι πυροδότησε τα επεισόδια, αλλά ένας άνδρας – που πιστεύεται ότι ήταν Άγγλος – εθεάθη να οδηγείται μακριά με αίμα να τρέχει στο πρόσωπό του.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στη MailOnline: «Υπήρξε μια ξαφνική έκρηξη βίας. Από το πουθενά. Δεν ήταν σαφές ποιος ξεκίνησε τι. Αλλά μου φάνηκε ότι μια ομάδα Άγγλων οπαδών όρμησε στο μπαρ όπου έπιναν οι Σέρβοι και όλα ξεκίνησαν με πεταμένα τραπέζια, καρέκλες και μπουκάλια. Ένας άνδρας έτρεχε αίμα από μια πληγή στο κεφάλι – ήταν Άγγλος πιστεύω».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται να σπάνε γυαλιά, καθώς οι αστυνομικοί έτρεχαν σε έναν δρόμο στο κέντρο της πόλης. Ένα άλλο βίντεο δείχνει πολλές δεκάδες οπαδούς να πετάνε καρέκλες και τραπέζια εστιατορίου ο ένας στον άλλον, προτού η μία ομάδα τραπεί σε φυγή και η άλλη αρχίσει να την καταδιώκει.

Αστυνομικοί συμμετείχαν στην καταδίωξη και διέλυσαν τους ταραξίες, ενώ αρκετοί οπαδοί εθεάθησαν με αίματα στα πρόσωπά τους.

BREAKING: England & Serbia fans clash in Gelsenkirchen. Tables, chairs, glass bottles all thrown and smashed in a side street just off the main square. German and UK riot police on the scene. pic.twitter.com/oZuGcPjTJQ

— Tyrone Francis (@TJFrancisLive) June 16, 2024