Πυροβολισμοί στο Μίσιγκαν: Στους 9 οι τραυματίες, σε κρίσιμη κατάσταση ένας 8χρονος – Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη που αυτοκτόνησε

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη που άνοιξε πυρ και τραυμάτισε εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σε υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας στο Μίσιγκαν, το απόγευμα του Σαββάτου.

Μετά το επεισόδιο και αφού οι αστυνομικές δυνάμεις τον περικύκλωσαν σε ένα σπίτι κοντά στο Ντιτρόιτ, ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, ανακοίνωσαν οι αρχές, που κάνουν λόγο για επίθεση «στα τυφλά».

Ο ντόπιος σερίφης έδειξε την εικόνα ενός τουφεκιού μέσα στο σπίτι, όπου εγκλωβίστηκε ο ύποπτος, που δεν κατονομάζεται. Ένα περίστροφο βρέθηκε στο σημείο, πρόσθεσαν αξιωματούχοι. Ο ύποπτος φέρεται να ήταν ένας 42χρονος άνδρας.

Ένα οκτάχρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από σφαίρα που δέχτηκε στο κεφάλι, ενώ τραυματίστηκε και ο τετράχρονος αδελφός του, όμως η κατάστασή του είναι σταθερή. Η μητέρα των παιδιών είναι επίσης σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς δέχτηκε σφαίρες στην κοιλιακή χώρα και στο πόδι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ Μάικλ Μπουσάρντ.

Τα υπόλοιπα έξι θύματα, όλα από 30 ετών και πάνω, είναι σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον Μπουσάρντ.

Ο ύποπτος βγήκε από ένα αυτοκίνητο μπροστά στο πάρκο Brooklands Plaza Splash Pad, στο Ρότσεστερ Χιλς, στο Μίσιγκαν, γύρω στις 17:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) και πυροβόλησε περίπου 30 φορές με ημιαυτόματο πιστόλι Glock διαμετρήματος 9 χιλιοστών, αλλάζοντας γεμιστήρες επανειλημμένα.

Η κοινότητα Ρότσεστερ Χιλς απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντιτρόιτ προς βορρά. Η γειτονική κοινότητα Όξφορντ Τάουνσπιπ, επίσης υπαγόμενη στην κομητεία Όκλαντ, είχε μετατραπεί το 2021 σε θέατρο επίθεσης με όπλο μέσα σε σχολείο που διέπραξε ο μαθητής Ίθαν Κράμπλεϊ, 15 ετών τότε, σκοτώνοντας τέσσερις συμμαθητές του και τραυματίζοντας άλλους έξι και μέλος του διδακτικού προσωπικού.

8 people shot, including children, at park in Rochester Hills, Michigan. #BreakingNews‌ #Mishigan #Usa #Internationalleaks pic.twitter.com/QkzQT3jTb1

Police on scene here in Shelby Twp following shooting nearby at Rochester Hills splash pad @Local4News pic.twitter.com/HxLdTNGXT4

— Hank Winchester (@hankwinchester) June 15, 2024