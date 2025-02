Επεισόδια σε Βρυξέλες, Ρώμη και Λουμπλιάνα στα ματς του Europa και του Conference League – Ξύλο στις κερκίδες του Άντερλεχτ – Φενέρμπαχτσε

Βραδιά ευρωπαϊκών αναμετρήσεων η Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου σε Europa και Conference League και η ένταση μαίνεται τόσο εντός όσο και εκτός των γηπέδων.

Στις Βρυξέλλες διεξάγεται η δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στην Άντερλεχτ και τη Φενέρμπαχτσε για τα Play Off του Europa League. Στο πρώτο παιχνίδι, η τουρκική ομάδα είχε επικρατήσει με 3-0.

Στη ρεβάνς, η Φενέρμπαχτσε άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με γκολ του Έντιν Τζέκο. Ωστόσο, στο 21ο λεπτό, ο αγώνας διεκόπη λόγω σοβαρών επεισοδίων ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Η διακοπή διήρκεσε 20 λεπτά, προτού οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο και η αναμέτρηση συνεχιστεί κανονικά.

Νωρίτερα, βίαια επεισόδια σημειώθηκαν σε δύο ακόμη αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στη Ρώμη, στη ρεβάνς της αναμέτρησης Πόρτο – Ρόμα για το Europa League, υπήρξαν συμπλοκές μεταξύ των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας και των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου. Στη συνέχεια, παρενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, διαλύοντας το συγκεντρωμένο πλήθος.

Παράλληλα, στη Λιουμπλιάνα, στην αναμέτρηση Ολίμπια Λιουμπλιάνας – Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League, σημειώθηκε ανταλλαγή αντικειμένων και φωτοβολίδων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, δημιουργώντας ένταση στις εξέδρες.

