Ελίνα Τζένγκο: Στην 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Δείτε βίντεο με τις προσπάθειές της

Μεγάλη μάχη έδωσε η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στο Τόκιο. Παρά την εξαιρετική πρώτη βολή της στα 62,72 μέτρα, η συνέχεια δεν ήταν αντίστοιχη με αποτέλεσμα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια να καταλήξει στην 5η θέση στον μεγάλο τελικό.

Ολοκλήρωσε τις προσπάθειές της η Ελίνα Τζένγκο με την 6η βολή της να φτάνει στα 60,12 μ. και καταλαμβάνει την 5η θέση.

Νωρίτερα, η Ελίνα Τζένγκο έβγαλε άκυρη την 5η βολή της.

Στη 4η βολή της, η Ελίνας Τζένγκο πέταξε το ακόντιο στα 60,28 μ.

Μετά την 3η προσπάθεια των αθλητριών, η Ελίνα Τζένγκο ήταν 4η στην κατάταξη και συνεχίζει τις βολές της, με στόχο μία θέση στο βάθρο.

Η κατάταξη μετά την 3η προσπάθεια

1.Γιουλέισι Ανγκούλο (Εκουαδόρ) 59,07, 65,12, Χ

2.Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) 63,58, 61,42. 58,28

3.Τζο-Ανε Ντε Πλάσις (Ν. Αφρική) 60,69, 63,06, 59,84

4.Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα) 62,72, 61,45, 58,38

5.Τόρι Μούμπρι (Νέα Ζηλανδία) 60,26, 59,74, 61,53

6.Φλορ Ντενίζ Ρουίθ Ουρτάδο (Κολομβία) 58,80, 60,94, 59,20

7.Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) 52,93, 57,31, 60,00

8.Λίνγκνταν Σου (Κίνα) 58,81, Χ, 59,56

9.Βικτόρια Χάντσον (Αυστρία) Χ, 59,52, Χ

10.Ανέτε Σιέτινα (Λετονία) Χ, 59,43, Χ

Στα 58,38 μ. η τρίτη βολή της Ελίνας Τζένγκο, η οποία δεν έμεινε ικανοποιημένη.

Η δεύτερη βολή της Ελίνας Τζένγκο καρφώθηκε στα 61.45.

Με το δεξί ξεκίνησε τις προσπάθειές της η Ελίνα Τζένγκο, η οποία έριξε την πρώτη της βολή στα 62,72 μ. στον τελικό.

Δείτε εδώ το βίντεο με την παρουσίαση της Ελίνας Τζένγκο στον μεγάλο τελικό του ακοντισμού.

