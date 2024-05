Εκτός Roland Garros από τον πρώτο γύρο ο Ραφαέλ Ναδάλ – Βίντεο

Ο κάτοχος 14 τίτλων του Roland Garros, Ραφαέλ Ναδάλ, είπε «αντίο» με το… καλημέρα στη διοργάνωση. Υπεύθυνος γι’ αυτό ήταν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος νικητής επί του Ισπανού στον πρώτο γύρο του δεύτερου Grand Slam της χρονιάς με 6-3, 7-6(5), 6-3, σε αγώνα που διεξήχθη με κλειστή οροφή.

Έπειτα από 3 ώρες και 5 λεπτά ο Γερμανός νικητής της Ρώμης πανηγύρισε τη σπουδαία επιτυχία του, που του έδωσε την ευκαιρία να προκριθεί στον 2ο γύρο του τουρνουά του Παρισιού για 8η φορά στην καριέρα του.

Ο Ζβέρεφ, ο οποίος έχει φτάσει στα ημιτελικά τις τελευταίες τρεις χρονιές στην «Πόλη του Φωτός», έφτασε με τη σημερινή τις 29 νίκες σε πρεμιέρες Grand Slam (29-4), με την τελευταία του απώλεια το 2019 στο Γουίμπλεντον.

Επίσης ήταν η 8η του στο σε εναρκτήριο ματς στο τουρνουά (8-1), με τη μοναδική ήττα πριν από 7 χρόνια (2017) από τον Φερνάντο Βερντάσκο.

Από την άλλη, ο Ναδάλ γνώρισε μόλις 4η ήττα του στο Ρολάν Γκαρός επί συνόλου 116 αναμετρήσεων (112-4) που έχει δώσει εκεί, αλλά και τη μόλις δεύτερη σε πρεμιέρα του σε χωμάτινο τουρνουά με το ρεκόρ του να είναι στο 112-2!

Να σημειωθεί ακόμη ότι μετά τη σημερινή του ήττα ο Ναδάλ έχει παραχωρήσει σε πρεμιέρες στο Ρολάν Γκαρός μόλις 6 games (54-6). Δύο από τον Τζον Ίσνερ το 2011, ένα από τον Γερμανό, Ντάνιελ Μπραντς το 2013 και τρία σήμερα από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Στην επόμενη φάση ο Γερμανός τενίστας θα τεθεί αντιμέτωπος με έναν εκ των Νταβίντ Γκαφάν ή Τζιοβανί Εμπετσί Περικάρ.

This forehand. This court. A legendary combination 👑

Shot of the day belongs to @RafaelNadal ✨#RolandGarros pic.twitter.com/ujb685hK0F

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024