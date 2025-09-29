Διαγνώστηκε με κορονοϊό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο
πηγή: EPA/ALEX PLAVEVSKI

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, απουσίασε από την media day της ομάδας, καθώς διαγνώστηκε με κορονοϊό σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της ομάδας, Τζον Χορστ.

Ο «Greek Freak» βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και, όπως ανέφερε ο Χορστ, οι Μπακς προσπαθούν να τον καταστήσουν διαθέσιμο για τους δημοσιογράφους μέσω Zoom.

Καθώς ξεκινά η προετοιμασία για το προπονητικό καμπ, η ομάδα του Μιλγουόκι δεν έδωσε σαφή εικόνα για το πόσο θα απουσιάσει ο δύο φορές MVP του NBA. Η πρεμιέρα των Μπακς στην προετοιμασία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Οκτωβρίου απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο 30χρονος Αντετοκούνμπο είχε μέσο όρο 30,4 πόντους, 11,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 67 παιχνίδια της σεζόν 2024-25, πριν η ομάδα υποστεί τον τρίτο σερί αποκλεισμό της από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ.

Πληροφορίες της ertnews αναφέρουν πως μετά από έντονη φημολογία κατά τη διάρκεια της offseason για πιθανή ανταλλαγή, ο Αντετοκούνμπο φαίνεται πως θα μπει στην 13η του σεζόν με τους Μπακς. Το συμβόλαιό του είναι ενεργό μέχρι το 2026-27, ενώ διαθέτει και επιλογή παίκτη για τη σεζόν 2027-28 αξίας 62,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο εννιά φορές All-Star φόργουορντ έχει επιβάρυνση μισθολογίου 54,1 εκατ. δολαρίων για το 2025-26 και 58,5 εκατ. για το 2026-27.

Οι Μπακς θα δώσουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι στις 22 Οκτωβρίου με αντίπαλο τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς στο Fiserv Forum.

 

10:57 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

10:12 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

04:20 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

02:56 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

