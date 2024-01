Australian Open: Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Ηττήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ έπειτα από έναν αγώνα 3 ωρών στην Μελβούρνη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια – προημιτελικά – του Australian Open.

Εκεί ο Φριτζ, ο οποίος έφτασε για πρώτη φορά, θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, νικητή με 6-0, 6-0, 6-3 του Αντριάν Μαναρινό. O Σέρβος, Νο 1 στον κόσμο αναζητά το 25ο τρόπαιο Grand Slam.

Αυτός ο αποκλεισμός του Τσιτσιπά στους «16» του τουρνουά, κινδυνεύει να του κοστίσει τη θέση του στο top 10 στο τέλος του Australian Open.

Σε ένα συγκλονιστικό το πρώτο σετ, ο Αμερικανός «έσπασε» το σερβίς του Τσιτσιπά, έκανε το 3-1,πριν κατακτήσει το tie break με 7-3 και μαζί το πρώτο σετ με 7-6.

Τα σερβίς του Τσιτσιπά και Φριτζ κράτησαν και μέχρι το 11ο game του 2ου σετ, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το break και στην συνέχεια σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ με 7-5, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Φριτζ απάντησε άμεσα στο 3ο σετ με break, κάνοντας το 2-0. Ο Τσιτσιπάς έκανε break στο break ισοφαρίζοντας σε 2-2, αλλά ο Φριτζ ήταν εκείνος , που με νέο break στο έκτο game, έφτασε στο 5-2 και στη συνέχεια στο 6-3, κάνοντας δικό του και το 2ο σετ.

Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και το τέταρτο και τελευταίο game, αφού ο Φριτζ έκανε πρώτα break στο 7ο game για 4-3 και στη συνέχεια για τη νίκη.

Αυτή ήταν η 5η φορά που συναντήθηκαν οι δύο τους, με τον Τσιτσιπά-πλέον να μετράει 3 νίκες και 2 ήττες, με τον Φριτζ. Ο Αμερικανός ωστόσο ήταν ο νικητής στα δύο τελευταία τους παιχνίδια.

First Top-10 win at a Slam: ✅@Taylor_Fritz97 defeats Tsitsipas 7-6 5-7 6-3 6-3 to book his #AusOpen Quarter-Final ticket! 🎫@AustralianOpen

pic.twitter.com/aTVAOpLX4X

— Tennis TV (@TennisTV) January 21, 2024