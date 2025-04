Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν: Στο Λονδίνο η πρώτη μάχη με φόντο τον τελικό του Champions League

Οι ημιτελικοί του Champions League έφτασαν, με την Άρσεναλ να φιλοξενεί στο «Emirates» την Παρί Σεν Ζερμέν, για το πρώτο παιχνίδι των «4» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (29/4, 22:00), με τις δυο ομάδες να έχουν χαράξει την δική τους ξεχωριστή πορεία μέχρι τώρα.

Οι “κανονιέρηδες” του Μικέλ Αρτέτα μετά την επική πρόκριση επί της Ρεάλ Μαδρίτης με δυο ισάριθμες νίκες σε Αγγλία και Ισπανία βρίσκουν στον δρόμο τους την ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Ο Ισπανός τεχνικός έχει καταφέρει να αλλάξει το προφίλ της ομάδας του, μετά την περίοδο όπου οι κορυφαία αστέρες του ποδοσφαίρου αποχώρησαν από την «πόλη του φωτός».

