Από Δευτέρα η απόφαση για την τύχη του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός – Με κόσμο ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (3/11) η εκδίκαση της έφεσης που άσκησε ο Ολυμπιακός, κατά της πρωτόδικης απόφασης τιμωρίας του για το διακοπέν ντέρμπι της 22ας Οκτωβρίου με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», έπειτα απ’ τον τραυματισμό του Χουάνκαρ στο αριστερό αυτί μετά από ρίψη κροτίδας στο χώρο προθέρμανσής του.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων, Αντώνης Μελισσινός, ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας πως θα περιμένει υπομνήματα απ’ τις δύο ομάδες έως τη Δευτέρα (6/11), όπερ σημαίνει πως η τελική απόφασή του θα ανακοινωθεί το βράδυ της ίδιας μέρας ή την Τρίτη (7/11).

Απ’ την στιγμή που δεν πάρθηκε οριστική απόφαση απ’ την Επιτροπή και η όλη διαδικασία πήρε… παράταση για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ισχυρίζεται πως το κυριακάτικο (5/11) παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με τον ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει με κόσμο, υπογραμμίζοντας πως έχει εκδώσει εισιτήρια για το ματς. Κάτι που μένει να διευκρινιστεί και να οριστικοποιηθεί απ’ την ΕΠΟ εντός των επόμενων ωρών, καθώς και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων, κ. Μελισσινός ανέφερε πως «…δεν υπάρχει κεκλεισμένων, ο κανονισμός έχει αλλάξει».

Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης η οποία διήρκησε περίπου 2,5 ώρες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων επισήμανε πως «…για μένα δεν χρειάζεται να συζητάμε ώρες, αλλά να διευκρινίσουμε αν υπέστη βλάβη ο ποδοσφαιριστής και αν υπέστη, αν αυτή συνετέλεσε στο να διακοπεί ο αγώνας».

Ο Ολυμπιακός τόνισε αρχικά μέσω των δικηγόρων του πως «Δεν πρέπει να ληφθεί υπόψιν η συμπληρωματική έκθεση του Μαρέσκα γιατί δεν αποδεικνύεται πως είναι το δικό του mail. Λέει επίσης για πρώτη φορά πως η διακοπή του αγώνα έγινε για δύο λόγους που έχει γράψει στο φύλλο αγώνα και για έναν τρίτο που αναφέρει πρώτη φορά και το νόημα του ελέγχεται ως παράλογο: ‘Επειδή πέρασαν πάρα πολλές ώρες που τον εξέταζε εγώ βγάζω το συμπέρασμα πως είχε κάτι σοβαρό’.

Από τις ίδιες της παραδοχές του πρώτου βαθμού έχουμε να κάνουμε για κακή διακοπή του αγώνα, είναι ασαφής, δεν αναφέρονται οι λόγοι που διέκοψε τον αγώνα. Εδώ συμβαίνει το εξής παράλογο, επανήλθε, αν είναι αυτός, και επαναλαμβάνει τις ίδιες αιτιολογίες, δηλαδή αυτά που ήταν ασαφή και αδικαιολόγητα τα επαναλαμβάνει και προσθέτει έναν λόγο που η ίδια η πρωτοβάθμια απόφαση λέει πως δεν χρειάζεται και παρόλα αυτά η δεύτερη αυτή απάντηση θεωρείται επαρκής. Είναι παράλογο όλο αυτό. Θα έπρεπε να κρίνει αντικανονική τη διακοπή του αγώνα».

Από την πλευρά τους οι νομικοί σύμβουλοι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέφεραν πως: «Η πρωτοβάθμια ορθώς έκρινε και κατέληξε στο συμπέρασμα πως η διακοπή οφείλεται στον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή. Ενώ υπάρχει διακοπή λόγω καπνογόνων πέφτει και μια κροτίδα και τραυματίζει τον ποδοσφαιριστή. Εκεί υπάρχει μια πρώτη γνωμάτευση που λέει “προσωρινή απώλεια ακοής, δεν μπορούσε να σταθεί, είχε οριζόντιο νυσταγμό”. Δεν το λέει ο ποδοσφαιριστής αλλά ο γιατρός και συμφωνούν και οι γιατροί των δύο ομάδων. Άρα έχουμε έναν τραυματισμό ενός προσώπου που νομίμως βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και πάει στο ιατρείο. ‘Εχουμε το βασικό λόγο της διακοπής.

Μετά από 15 λεπτά εξετάζεται ξανά ο ποδοσφαιριστής και διακρίνεται η αδυναμία του παίκτη να παίξει. Όταν διαπίστωσε πως υπάρχει τραυματισμός διέκοψε και το παιχνίδι. Δεν δίνει ο κανονισμός χρόνο, εύλογο, για το πότε θα μπορεί να παίξει ο ποδοσφαιριστής. Τώρα μετά από 15 λεπτά πάλι δεν μπορούσε να παίξει. Ο διαιτητής έδωσε και άλλο περιθώριο στο γιατρό. Και μετά από μια ώρα εξετάζεται ξανά και λέει πως “έχει βελτίωση μεν αλλά δεν μπορεί να σταθεί όρθιος”. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν μπορεί να σταθεί μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του; Αυτός είναι ο λόγος της διακοπής. Όταν φτάνουμε στο δίωρο ο διαιτητής που είναι ο μόνος αρμόδιος πήρε την απόφαση να διακόψει τον αγώνα. Ρώτησε τον γιατρό, δεν του είπε αν μπορεί ή δεν μπορεί, δεν εξετάζουμε τους λόγους και το διέκοψε.

Οι προϋποθέσεις που λέει ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα είναι ότι δεν έχουν αλλάξει οι λόγοι της προσωρινής διακοπής. Οι προϋποθέσεις είναι ο τραυματισμός του παίκτη. Ποτέ δεν είπε ο γιατρός ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί, άρα παραμένει ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πως είναι ο μόνος λόγος της διακοπής. Αν ήταν πως πέρασαν δύο ώρες δεν θα ρωτούσε τον γιατρό αν μπορούσε ή όχι να παίξει ο παίκτης. Δεν απαντάει ο γιατρός και αποφασίζει με τις συνθήκες που υπήρχαν τότε.

Εν συνεχεία πήγε στο νοσοκομείο, έγιναν εξετάσεις και στο “Υγεία” και στο “Μητέρα” στις οποίες ήταν εκεί και ο γιατρός του Ολυμπιακού ο κ. Θέος ο οποίος ποτέ δεν το αμφισβήτησε αυτό και έδειξαν τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων ζήτησε να δει το βίντεο με την κροτίδα, κάτι που προσκόμισε ως στοιχείο ο Παναθηναϊκός, με τον δικηγόρο των «πράσινων» να επισημαίνει πως: «Το κρίσιμο είναι η αδυναμία του ποδοσφαιριστή να ασκήσει τα καθήκοντα του τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για την συμπληρωματική έκθεση, δεν υπάρχει συγκεκριμένος τύπος αλληλογραφίας με τον οποίο έπρεπε να απαντήσει ο διαιτητής».

Στο τελευταίο απάντησε ο δικηγόρος των «ερυθρόλευκων» λέγοντας ότι: «Αν η βλάβη επέτρεπε ή όχι τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή. Αυτά είναι εύστοχα αλλά πρέπει να προσθέσουμε κάποια ακόμα. Ποιος βεβαιώνει αν ο ποδοσφαιριστής έχει βλάβη; Αν δεν το βεβαιώνει αυτός που έχει οριστεί δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή ο καθένας. Πιστεύω πως η δικαιότερη απόφαση θα ήταν να συνεχιστεί ο αγώνας από το λεπτό που διεκόπη. Ο πειθαρχικός κώδικας στο άρθρο 15 λέει πως η σωματική βλάβη προσώπου στον αγωνιστικό χώρο και η σοβαρότητα διαπιστώνεται μόνο, το τονίζω, από τον γιατρό του αγώνα.

Στο φύλλο αγώνα γράφει ο διαιτητής πως γύρισε στα αποδυτήρια και συνομίλησε με τον γιατρό του αγώνα και μου είπε πως ο παίκτης είχε προσωρινή απώλεια ακοής στο αριστερό του αυτί. Στα επόμενα 60 λεπτά μου είπε πως έχει βελτιωθεί η ακοή του αλλά δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος ο ποδοσφαιριστής.

Κάτι που δεν λέει ο γιατρός αλλά ο ποδοσφαιριστής ο ίδιος. Ο γιατρός του αγώνα βεβαιώνει αρχικά προσωρινή απώλεια ακοής και δεν βεβαιώνει πως δεν είναι ικανός να αγωνιστεί. Στο μεταξύ ο Πρόεδρος έκανε μια παρέμβαση στην οποία ανέφερε. “Εγώ καταλαβαίνω πως κάθε ομάδα τον πίεζε για μια διάγνωση υπέρ της ομάδας του.

Και συνεχίζει και λέει πως επειδή είχαν περάσει περισσότερες από δύο ώρες, επικοινώνησε με την Super League και την αστυνομία, πως δεν μπορεί να συνεχίσει το ματς. Ο διαιτητής αν συνέτρεχε ως λόγος διακοπής ο τραυματισμός του ποδοσφαιριστή γιατί δεν το κατέγραψε. Και θα σας το αποδείξω περίτρανα από ένα αντικειμενικό στοιχείο.

Ο διαιτητής ήταν Ιταλός σύμφωνα με όσα ισχύουν έχει την ανάγκη να έχει ένα πρόσωπο να μιλάει για να καταλαβαίνει. Ποιος είναι αυτός. Ο εκάστοτε τέταρτος διαιτητής του αγώνα. Οπότε αυτός που διερμηνεύει τα λεγόμενα του γιατρού είναι ο τέταρτος διαιτητής.

Η αστυνομία εξέτασε τον τέταρτο διαιτητή στο πλαίσιο του να βρεθεί αυτός που έριξε την κροτίδα και ο κ. Γκορτσίλας είπε: “Ο ίδιος ο γιατρός μας ενημέρωσε πως δεν μπορούσε να κρίνει αν ήταν ικανός ή όχι να συνεχίσει τον αγώνα. Επειδή και οι δύο ομάδες πίεζαν για την απόφαση του και επειδή είχαν περάσει δύο ώρες, ο πρώτος διαιτητής στις 23:05 ενημέρωσε τις δύο ομάδες, τον παρατηρητή και την αστυνομία πως δεν έχει τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει το παιχνίδι».

Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως οι δικηγόροι του Ολυμπιακού προσκόμισαν κι ένα έγγραφο που όπως ανέφεραν ήταν εξετάσεις του Χουάνκαρ, για το οποίο η πλευρά του Παναθηναϊκού εξέφρασε την ένστασή της.

«Εμείς κάναμε αίτηση στον αθλητικό εισαγγελέα και τα πήραμε. Μπορείτε να τα πάρετε και εσείς. Έχετε κ. πρόεδρε τρία ακουογράμματα. Δύο έγιναν στο “Υγεία” και ένα στο “Μητέρα”. Θα δείτε ένα το πρώτο πως έγινε στις 22/10 στις 11 και κάτι το βράδυ και λέει πως είναι σχεδόν κουφός. Στο επόμενο στις 23/10 στις μια πάρα δέκα ο ποδοσφαιριστής είναι φυσιολογική στην ακοή του. Αυτό δεν γίνεται να συμβεί μέσα σε μια ώρα.

Σας φέρνουμε γνωμάτευση ιδιώτη ΩΡΛ. Το ακουόγραμμα του Μητέρα λέει ότι υπάρχει απώλεια 30 dm. 90 dm σημαίνει ότι δεν ακούς καθόλου. Η αξιολόγηση λέει ότι είναι αδιανόητο ένας με απώλεια ακοής στο 90 db σε 1-2 ώρες να πάει στο 30db που λέει το Μητέρα.

Το 10 είναι η σούπερ ακοή, στο 30 είναι καλή και δεν μπορείς από το 90 να πας στο 30 σε μιάμιση ώρα.

Συνοψίζω. Πρώτον η απόφαση του διαιτητού είναι εξαρτημένη από τον γιατρό του αγώνα. Δεν βεβαίωσε τον τραυματισμό του παίκτη, ούτε τόνισε πως πρέπει να πάει στο νοσοκομείο”.

Η πλευρά του Παναθηναϊκού υπογράμμισε πως ο Ισπανός μπακ «…είχε και νυσταγμό, άρα έλλειψη ισορροπίας». Για να συμπληρώσει ο δικηγόρος του Ολυμπιακού: «Η διακομιδή του ποδοσφαιριστή στο “Υγεία” δεν μπορεί να ληφθεί υπόψιν. Και θα πρέπει η διεξαγωγή του αγώνα και εκεί να κριθεί η τύχη του και ο καλύτερος να κερδίσει.

Ο γιατρός γνωρίζει όταν αναλαμβάνει αυτή τη θέση ότι έχει μόνο τα εργαλεία της κλινικής εξέτασης και τα γνωρίζει ο κανονιστικός συντάκτης όταν αναφέρεται στο γιατρό του αγώνα.

Ο γιατρός λοιπόν μπορεί να σφάλει και αυτό ο κανονιστικός συντάκτης το αποδέχεται. Συνεπώς μόνο με κλινική εξέταση κάνει λόγο για βελτίωση της ακοής. Προκύπτει σωματική βλάβη. όχι. Δεύτερη διαπίστωση νευρολογικά εντάξει. Δημιουργεί ζήτημα να αγωνιστεί; Κανένα. Τρίτο δεν διαπιστώνει νευρολογικό έλλειμμα.

Στα αγγλικά λέει ότι σύμφωνα με τον παίκτη δεν μπορεί να σηκωθεί, ο παίκτης. Έχουμε δύο παραδοχές ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί και ήταν κατά δήλωση του παίκτη. Θα μπορούσε ο γιατρός να πει ότι τον εξέτασε και είδε σωματική βλάβη. Την έγραψε την έκθεση γιατί ο ίδιος ο γιατρός το επέλεξε.

Δεν μπορεί χρονικά να γνωρίζουμε πότε έγιναν οι αλλαγές στη γνωμάτευση, αν έγιναν αμέσως ή αργότερα. Είναι αβάσιμος ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός και αναιτιολόγητος ότι η σημείωση according to the player” έγινε εξαιτίας πιέσεων από την ΠΑΕ Ολυμπιακός».

Ο νομικός του Παναθηναϊκού πρόσθεσε τέλος απ’ την πλευρά του, λίγο πριν απ’ την ολοκλήρωση της διαδικασίας: Λέει ο γιατρός ότι έχει πρόβλημα ακοή και δεν είχε ισορροπία, αυτό είναι το βασικό που καθιστά τον παίκτη να αγωνιστεί. Με βάση αυτό πάρθηκε η απόφαση. Στη συνέχεια, το συμπέρασμα του γιατρού δεν αλλάζει. Δεν υπήρχε μόνο η προσωρινή ακοή αλλά και αστάθεια».