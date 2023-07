Αναντολού Εφές: Τα σέρβικα ΜΜΕ στέλνουν τον Ταρίκ Μπλακ στους πρωταθλητές Τουρκίας

Πολύ κοντά στη συμφωνία της με τον Ταρίκ Μπλακ βρίσκεται η Αναντολού Εφές, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σερβίας.

Όπως αναφέρει το «Telesport» ο 31χρονος σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους πρωταθλητές Τουρκίας.

🚨 🚨🚨 Anadolu Efes close to signing Tarick Black, according to our sources!👀 pic.twitter.com/Uv7QIulMCa

— TeleSport.rs (@TelesportRS) July 2, 2023