Ο Άγιαξ απάντησε στην ευρηματική, πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο twitter για τη σημερινή κλήρωση στη Νιόν, η οποία έφερε την Μπενφίκα αντίπαλο στον «Δικέφαλο», στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Με τιτίβισμά του ο «Αίαντας» ανέφερε: «Η γη είναι 4.54 δισεκατομμύρια ετών, αλλά για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Πάμε ΠΑΟΚ».

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έγραψε νωρίτερα, με χιουμοριστική διάθεση, στο twitter: «Υπάρχουν 24 ώρες την ημέρα, ο ήλιος ανατέλλει το πρωί, το νερό βράζει στους 100 βαθμούς θερμοκρασία και εμείς παίζουμε με Μπενφίκα ή Αγιαξ κάθε καλοκαίρι...».

The earth is 4.54 billion years old, but for everything there’s a first time.

Go @PAOK_FC ⚫⚪

Pot 2 x #UCLdraw