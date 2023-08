Ζάκυνθος: Νεόνυμφοι φιλιούνται με φόντο έναν… κεραυνό – Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απρόοπτο συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 25/8 στη Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια γάμου ζευγαριού Βρετανών. Οι νεόνυμφοι είχαν στηθεί με φόντο το απέραντο γαλάζιο, εν μέσω καταιγίδας που βρισκόταν σε εξέλιξη ανοιχτά του νησιού. Κάποια στιγμή η νύφη υψώνει την ανθοδέσμη και τότε κάτι αναπάντεχο συμβαίνει.

Ο ουρανός φωτίζεται και ένας εντυπωσιακός κεραυνός πέφτει στη θάλασσα, στο βάθος. Η εξέλιξη αυτή καθόλου δεν τρόμαξε το ζευγάρι των νεόνυμφων, καθώς το πλάνο ήταν πραγματικά υπέροχο. Ο εικονολήπτης Χάρης Πομώνης ανέβασε στο Instagram το βίντεο γράφοντας “May this kiss light up your skies forever”.