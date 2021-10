Βόλος: Πέταξαν τρικάκια κατά του ράπερ «Θύτη» – Αντιδρούν για τους στίχους των τραγουδιών του

Τρικάκια πέταξαν φεμινίστριες κατά του ράπερ «Θύτη» ο οποίος εμφανίστηκε σε νυχτερινό μαγαζί στον Βόλο. Οι φεμινίστριες είναι εξοργισμένες με το σεξιστικό – όπως το χαρακτηρίζουν – περιεχόμενο των στίχων των τραγουδιών του.

Σε ανάρτησή τους σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι «η βία που νιώθουμε γνωρίζοντας πως κάποιος εκτοξεύει όλον αυτόν και περισσότερο σεξιστικό απάνθρωπο οχετό, είναι απερίγραπτη. Έχουμε βαρεθεί να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας στη ζωή κι ανθρώπινη μεταχείριση, είναι εξοργιστικό που αναγκαζόμαστε να σπαταλήσουμε ενέργεια από την ήδη βαριά μας καθημερινότητα για να φωνάξουμε τα αυτονόητα, ώστε να ζήσουμε κάποια στιγμή να δούμε μέρες φωτεινές κι ελεύθερες, σχεδόν ουτοπικές μας λένε κάποιοι» και προσθέτουν:

«Αναρωτιόμαστε με τη δύναμη που διατηρούμε καμιά φορά, είναι όμως το μόνο μας όπλο, ώστε όλες οι γυναίκες και όλα τα υποκείμενα να νιώσουμε πως μπορούμε να περπατάμε στο δρόμο ελεύθερα κι αμέριμνα φορώντας ό,τι θέλουμε, πως μπορούμε να πιούμε χαλαρά το ποτό μας δίχως ανησυχία όπου βρισκόμαστε χορεύοντας όπως θέλουμε, αρνούμενα ό,τι δε θέλουμε, πως θα αντιμετωπιστούμε ανθρώπινα και με σεβασμό στην εργατιά μας, στις παρέες, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, στις συλλογικές συζητήσεις και δράσεις, στις ίδιες μας τις οικογένειες, and so on..

Για να νιώσουμε αυτόν τον κόσμο δικό μας.

Για να νιώσουμε αυτόν τον δρόμο δικό μας.

Για να νιώσουμε αυτόν τον αέρα δικό μας, που φυσάει κόντρα.

Γιατί φυσάει κόντρα στον σεξισμό».