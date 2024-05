Τουρισμός: Στήνουν «μπίζνα» με εργαζόμενους από τρίτες χώρες – Καταγγελία-βόμβα για εισαγωγή ανθρώπινου δυναμικού… μέσω Βουλγαρίας

Τα τεράστια «κενά» που υπάρχουν στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης στην Ελλάδα, φέρεται να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό, καθώς φτάνουν στο σημείο να αποστείλουν email σε συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας μας και να προτείνουν συνεργασία, προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα ζήτημα που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» της καλοκαιρινής σεζόν, όπως καταγγέλλει στο enikos.gr, o κ. Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό.

Της Κωνσταντίνας Χαϊνά

Έπειτα από σχετικό email που δέχθηκε από εταιρεία με έδρα την Βουλγαρία, ο κ. Χότζογλου, τονίζει στο enikos.gr πως οι μετακλήσεις εργατών από τρίτες χώρες στον τουριστικό κλάδο, έχουν ανατεθεί σε «εργολαβία, σε γραφεία ευρέσεως εργασίας-ενοικιάσεως προσωπικού-δουλεμπορικά».

Ο κ. Χότζογλου, όπως εξηγεί στο enikos.gr, έλαβε το συγκεκριμένο email, το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά, αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (17/05), από μία νέα εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού με έδρα την Βουλγαρία, που ερευνά και προσλαμβάνει άτομα από τρίτες χώρες – Ινδία και Νεπάλ, και αναφέρεται πως:

«Πρόσφατα είδαμε τυχαία ένα άρθρο, το οποίο αναφέρει ότι η σεζόν στην Ελλάδα φέτος θα ξεκινήσει με έλλειψη 80.000 εργαζομένων. Σχετικά με αυτό, εγώ και ο συνεργάτης μου θα θέλαμε να σας επισκεφτούμε και να συζητήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας».

«Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί»

«Πριν δεχτούμε αυτό το email, είχαμε την εντύπωση ότι οι μετακλήσεις εργατών από τρίτες χώρες, και ειδικότερα στον κλάδο τον δικό μας, θα γινόντουσαν μέσω διακρατικών συμφωνιών. Αφού το λάβαμε, αποδεικνύεται στην πράξη, ότι οι μετακλήσεις συνανθρώπων μας από τρίτες χώρες για να εργαστούν στον κλάδο μας, έχουν ανατεθεί σε εργολαβία, σε γραφεία ευρέσεως εργασίας-ενοικιάσεως προσωπικού-δουλεμπορικά.

Από την πλευρά μας δηλώνουμε πως δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε να συναινέσουμε, ούτε να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, μίας και το υπουργείο Εργασίας απουσιάζει από όλη αυτή την διαδικασία» επισημαίνει ο κ. Χότζογλου.

Το σχετικό email

«Respected Mr. Giorgos Hotzoglou,

Respected members of the Panhellenic Federation of Food and Tourism Workers,

I hope this email finds you well. I would like to present you our company – (αναφέρεται το όνομα της εταιρείας).

We are a new HR company based in Bulgaria researching and hiring people from 3rd countries – India and Nepal. Our main focus is to deliver solutions for the tourism and hospitality sector – providing seasonal workers for Hotels, Restaurants and others.

Recently we ran into an article, which states, that the season in Greece this year will start with shortage of 80 000 workers. Regarding this, me and my partner would like to visit you and discuss the possibilities of working together.

Please, suggest a convenient for you date and time, when we can travel and come to meet you».

Μετάφραση: «Ελπίζω αυτό το μήνυμα να σας βρίσκει καλά. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την εταιρεία μας – (αναφέρεται το όνομα).

Είμαστε μια νέα εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού με έδρα τη Βουλγαρία που ερευνά και προσλαμβάνει άτομα από τρίτες χώρες – Ινδία και Νεπάλ. Ο κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε λύσεις για τον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας – παρέχοντας εποχικούς εργαζόμενους για ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλα.

Πρόσφατα είδαμε τυχαία ένα άρθρο, το οποίο αναφέρει ότι η σεζόν στην Ελλάδα φέτος θα ξεκινήσει με έλλειψη 80.000 εργαζομένων. Σχετικά με αυτό, εγώ και ο συνεργάτης μου θα θέλαμε να σας επισκεφτούμε και να συζητήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας.

Παρακαλώ, προτείνετε μια κατάλληλη για εσάς ημερομηνία και ώρα, όταν μπορούμε να ταξιδέψουμε και να έρθουμε να σας συναντήσουμε».