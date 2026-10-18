Θεσσαλονίκη: Σε ψυχολόγο παραπέμπεται ο αστυνομικός που πέταξε τον εξοπλισμό του για να διαπληκτιστεί με πολίτη – Τι υποστήριξε σε συναδέλφους του

Σε ψυχολόγο αναμένεται να παραπεμφθεί ο αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, που καταγράφηκε σε βίντεο να χάνει την ψυχραιμία του και να επιχειρεί να επιτεθεί σε πολίτη, αφήνοντας την εξάρτυση και το υπηρεσιακό του όπλο στο πεζοδρόμιο.

Ο ψυχολόγος θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της κατάστασης του αστυνομικού και στη συνέχεια θα ενημερώσει τους αξιωματικούς που έχουν αναλάβει την ΕΔΕ σε βάρος του. Από την εξέταση αυτή, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, θα κριθεί και εάν ο συγκεκριμένος ένστολος πρέπει ή όχι να φέρει οπλισμό. Προς το παρόν, πάντως, παραμένει άγνωστο εάν θα τεθεί σε διαθεσιμότητα από την υπηρεσία του.

Τι υποστήριξε ο αστυνομικός στους συναδέλφους του

Το πρωτοφανές περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας ενός ιδιωτικού πάρκινγκ, έχει προκαλέσει σάλο και είχε ως αποτέλεσμα να διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρος του αστυνομικού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο ένστολος επικοινώνησε με την υπηρεσία και μιλώντας με συναδέλφους του φέρεται να υποστήριξε ότι το άτομο, με το οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση στο κέντρο της πόλης, του έκανε υποδείξεις και είχε έντονο ύφος.

«Όταν με είδε να κόβω κλήση σε όλα τα αυτοκίνητα μου είπε ότι έπρεπε να γράψω μόνο συγκεκριμένα οχήματα. Στη συνέχεια άρχισε να μου λέει ότι αυτός με πληρώνει και συνέχισε τις υποδείξεις», φέρεται να ισχυρίστηκε ο αστυνομικός.

«Προφανώς και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στο να αφήνει ένας συνάδελφος την εξάρτυσή του εκτεθειμένη, γιατί πέρα από πειθαρχικό παράπτωμα, υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί οποιοδήποτε ατύχημα» σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της ΕΔΕ αναμένεται να καλέσουν για κατάθεση τον πολίτη, με τον οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση ο ένστολος, ενώ αναζητούν κι άλλες μαρτυρίες από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη η εικόνα για τα όσα διαδραματίστηκαν στο κέντρο της πόλης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία σε βάρος του ένστολου.