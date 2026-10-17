Συνελήφθη ο ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης στου Ζωγράφου – Απολογείται την Τρίτη

Συνελήφθη ο ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης που έγινε τον Σεπτέμβριο, στην περιοχή του Ζωγράφου, όταν οι δράστες είχαν κάψει κατά λάθος το αυτοκίνητο ενός αντιδημάρχου. Στόχος, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν το αυτοκίνητο ενός οργανωμένου οπαδού.

Ο 34χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα σε καφετέρια βάσει εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του σε σχέση με την εμπρησμό του αυτοκινήτου ενός αντιδημάρχου, στις 14 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Ζωγράφου.

Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη στον ανακριτή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρόκειται για την τρίτη σύλληψη που γίνεται για την υπόθεση, καθώς έχουν συλληφθεί και άλλα δύο άτομα, ένας 33χρονος και ένας 35χρονος, που φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης. Οι δύο αυτοί κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν πληρωθεί από τον 34χρονο για να κάνουν την επίθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, κατόπιν σχετικού εντάλματος ο φερόμενος ηθικός αυτουργός για την υπόθεση εμπρησμού με αθλητικό υπόβαθρο που έλαβε χώρα την 14/09/2026 στην περιοχή του Ζωγράφου Αττικής

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (16/10/2026) σε περιοχή της Αθήνας, κατόπιν σχετικού εντάλματος, ο φερόμενος ηθικός αυτουργός του περιστατικού, που έλαβε χώρα την 14/09/2026 στην περιοχή του Ζωγράφου Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι, για την υπόθεση είχαν συλληφθεί αρχικά -2- ημεδαποί, ηλικίας 35 και 33 ετών, μετά από αστυνομική επιχείρηση που είχε πραγματοποιηθεί, πρωινές ώρες της Τρίτης (13/10/2026), ενώ είχε ταυτοποιηθεί ο ανωτέρω κατηγορούμενος (σχετικό Δελτίο Τύπου).

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.