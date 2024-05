Συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα» – Brain Regain: Η πολιτική της Ελλάδας για να ανατρέψει το «Brain Drain

«Brain Regain: Η πολιτική της Ελλάδας για να ανατρέψει το «Brain Drain» ήταν ο τίτλος της έβδομης και τελευταίας ενότητας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα», που διοργανώθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Αναφερόμενος στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση προκειμένου να επιστρέψουν πίσω όσο περισσότεροι νέοι και νέες ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, ο Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εξωτερικών σχολίασε στην αρχή της τοποθέτησής του ότι «το Brain Drain είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αλλά και μια ευκαιρία που έχει η Ελλάδα να αναχαιτίσει το θέμα του δημογραφικού».

Της Δήμητρας Πανανού

Στο πλαίσιο αυτό όπως είπε: «Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο προόδου, σταθερότητας και αξιοκρατίας. Αυτό ενεργοποιεί τη διασπορά. Η εικόνα της χώρας συνολικά αλλάζει και όσο βελτιώνονται οι συνθήκες δημιουργείται ένα φιλικότερο περιβάλλον για να γυρίσουν πίσω όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν».

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση της ελληνικής πολιτείας με τη διασπορά. «Εφαρμόζουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό. Πλέον υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με το εξωτερικό για τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Κάνουμε πιο ελκυστικό το ακαδημαϊκό περιβάλλον ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η συμβολή των ελληνικών Αρχών στο εξωτερικό προκειμένου να επικοινωνήσουν τις ευκαιρίες εργασίας στη χώρας μας», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί ένα πολυδιάστατο θέμα και «η λύση σε ό, τι αφορά στο Brain Drain μπορεί να δοθεί μέσα από την επένδυση σε στρατηγικά, ολιστικά και οριζόντια προγράμματα που θα ξεπερνούν πρόσωπα και κυβερνήσεις».

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο Θανάσης Μπακόλας, Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) σημειώνοντας ότι το δημογραφικό αποτελεί ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό πρόβλημα. «Περίπου 60 εκατ. Ευρωπαίοι το 2023 ζούσαν σε περιοχές όπου το ΑΕΠ ήταν σε επίπεδο 2000. Επίσης, 75 εκατ. Ευρωπαίοι ζουν σήμερα σε περιοχές με μηδενική ανάπτυξη. Και αυτό νομίζω εξηγεί τις τάσεις στην Ευρώπη. Το 1/3 των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν πάει στη σωστή κατεύθυνση», σχολίασε.

Και συνέχισε: «Πάμε σε μια νέα θεσμική θητεία όπου η Ευρώπη πλέον αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα είναι αμιγώς οικονομικό. Την ελευθερία του μείνεις σε μία χώρα. Στην επόμενη κομισιόν αυτό το θέμα θα τεθεί σοβαρά. Όλη η Ευρώπη υποφέρει πια. Στο πλαίσιο αυτό κινητοποιείται αλλά με αργούς ρυθμούς. Όλες οι χώρες συμφωνούν στις βασικές αρχές όπως: στήριξη της οικογένειας, των νέων, των ηλικιωμένων αι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας. Στην επόμενη θητεία πρέπει να υπάρξουν και διαθέσιμα χρήματα ώστε οι πολιτικές να πάρουν σάρκα και οστά».

Μιλώντας στο συνέδριο η Ειρήνη Καπογιάννη, Ορθοδοντικός και Ιδρύτρια της οργάνωσης «Back to Greece», που αριθμεί σε 3.500 Έλληνες του εξωτερικού, αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία. Η ίδια έφυγε τα χρόνια της κρίσης στη Γερμανία όπου και παρέμεινε για επτά χρόνια διαγράφοντας μια λαμπρή καριέρα. «Στη Γερμανία παρουσιάστηκαν πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες. Είχα τη μοναδική ευκαιρία να αναλάβω τη διεύθυνση σε μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές κλινικές, σε ένα άρτια οργανωμένο επιστημονικό περιβάλλον. Μου έλειπε όμως η οικογένεια μου και νοσταλγούσα την πατρίδα μου. Η αμοιβή βέβαια ήταν τότε 4πλάσια σε σχέση με την Ελλάδα.. Μου πήρε 2 χρόνια να πάρω την απόφαση της επιστροφής. Επέστρεψα τελικά το 2019 και πήρα μεγάλο ρίσκο. Η επανένταξη ήταν ένα δύσκολο κεφάλαιο. Ωστόσο, σήμερα νιώθω μεγάλη χαρά με την απόφασή μου», είπε.

Η δυσκολία προσαρμογής στην Ελλάδα μετά το εξωτερικό ήταν και ο λόγος που οδήγησε την κυρία Καπογιάννη στο να δημιουργήσει την οργάνωση «Back to Greece». «Αρχικά ήταν μια παρέα 5 φίλων και σήμερα αριθμεί 3.500 μέλη, επαγγελματίες και επιστήμονες που επιστρέφουν απ’ όλα τα μέρη του κόσμου στην Ελλάδα. Η οργάνωση βοηθά ακριβώς στο να διευκολύνεται ο επαναπατρισμός, τόνισε.

Στην ανάγκη επιστροφής στη χώρα των Ελλήνων που έφυγαν όλα τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε ο Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ. «Το δημογραφικό και το Brain Drain είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει ο ΑΔΜΗΕ για την επόμενη 10ετία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εταιρεία θελκτική για τον κόσμο και καταφέραμε να φέρουμε πίσω, προσφέροντας θέσεις εργασίας, σε πολλά παιδιά που δούλευαν στο εξωτερικό και ήθελαν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διεθνή συγκυρία που σε όλη την Ευρώπη κατασκευάζονται μεγάλα έργα. Αποτέλεσμα, στον χώρο της ενέργειας να λείπουν 5 εκατ. έμπειροι εργαζόμενοι. Κάθε μήνα μετράμε μηχανικούς που χάνουμε. Έχουμε μπει σε μια αντίστροφη πορεία. Και εδώ χρειάζονται πολιτικές. Καλοί μισθοί, αξιοκρατία και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Τέλος, τον λόγο πήρε ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς, MD MBA PhD, Πρόεδρος & Ιδρυτής HOPEgenesis, Πρόεδρος ΔΣ Νοσοκομείου Μητέρα HHG Group, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας. Ο ίδιος μίλησε για το Brain Drain στον χώρο της ιατρικής σημειώνοντας ότι χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες γιατροί, που εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα, έφυγαν στο εξωτερικό.

Ωστόσο, όπως είπε λύσεις πάντα υπάρχουν. «Πρέπει συνολικά το κράτος να δει τι κάνει για τους κατοίκους του. Για το Brain Drain, το μεταναστευτικό που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λύσης, για να αλλάξει το αφήγημα της οικογένειας», σημείωσε.

Και αναφέρθηκε στις δράσεις HOPEgenesis για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας. «Είμαστε αισιόδοξοι γιατί βλέπουμε θετικά αποτελέσματα μέσα από τις δράσεις της οργάνωσης. Έχουμε υιοθετήσει πάνω από 400 ακριτικές περιοχές και έχουμε βοηθήσει πάνω από 900 οικογένειες να κάνουν παιδιά. Αυτό είναι αποτέλεσμα σύμπραξης του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι συνεργασίες μπορούν να μετρηθούν. Για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύεται έχουμε αποτύπωμα 5,6 ευρώ για την τοπική κοινωνία. Και αυτό μόνο αμελητέο δεν είναι», κατέληξε.

Τον συντονισμό της ενότητας είχε η δημοσιογράφος Κάτια Μακρή.