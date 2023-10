Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για Δράση»: Ο ρόλος της οικογένειας και των νέων ζευγαριών για την επίλυση του προβλήματος

Στον ρόλο της οικογένειας και των νέων ζευγαριών για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος αναφέρθηκε η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πρώτο πάνελ του συνεδρίου «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για Δράση», που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting.

Των Θ. Μωριάτη – Κ. Νικολόπουλου

«Το δημογραφικό είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα που χρειάζεται άμεσα μελλοντικές λύσεις. Η πολιτική προτεραιοποίηση έχει γίνει. Έχουμε τη δημιουργία ενός υπουργείου, πολύ σημαντικού. Συμμετέχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε η κυρία Μιχαηλίδου και υπογράμμισε ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν είναι η μόνη μεταβλητή αλλά είναι ο χρόνος και η εμπιστοσύνη.

Όπως ανέφερε τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει οι συνθήκες μέσα στην κοινωνία και την οικογένεια καθώς οι γυναίκες εργάζονται πάρα πολύ στην εργασία τους αλλά και στο νοικοκυριό σε αντίθεση με τον άνδρα. «Στην Ελλάδα ένας από τους λόγους χαμηλού ρυθμού αναπαραγωγής είναι ότι τα ζευγάρια αποφασίζουν να κάνουν παιδί σε πολύ μεγάλη ηλικία».

Σχολιάζοντας τον ρόλο της Παιδείας και της Εκπαίδευσης στο Δημογραφικό, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε ότι παιδεία είναι η καλή παιδεία και τόνισε ότι είναι μεγάλη ανάγκη να υπάρξει εμπιστοσύνη των γονέων στο σχολείο.

«Ξεκινάμε ηλεκτρονικό δημόσιο φροντιστήριο αυτή τη χρονιά. Ξεκινάμε με κάποιες τάξεις, με την 1η λυκείου, στα μαθηματικά και στις επιστήμες, έτσι ώστε να μπορέσει η οικογένεια να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στο σχολείο», ανέφερε η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και συμπλήρωσε ότι τα έξοδα για τα παιδιά δεν είναι όπως στην Αγγλία και στην Αμερική που σταματούν όταν αποφοιτούν στο σχολείο, συνεχίζονται και μετά. «Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει σχέδιο για 8 χιλιάδες νέες εστίες στην χώρα», κατέληξε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, σημείωσε ότι ζούμε σε μια κοινωνία με περισσότερες και διαφορετικές απαιτήσεις. «Το πιο βασικό είναι η στροφή των τελευταίων γενιών προς την καριέρα. Αυτό δεν υπήρχε παλαιότερα. Είναι σημαντικό να κυνηγάνε τα όνειρα τους. Έρχεται το κράτος να ενισχύσει με μέτρα αυτούς τους ανθρώπους ώστε να μην τους δυσκολεύει ένα παιδί. Είναι θέμα εργασιακής, οικονομικής, κοινωνικής και ενδοοικογενειακής ασφάλειας».

Ο Βύρων Κοτζαμάνης, Καθηγητής Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τόνισε ότι «το δημογραφικό δεν υπήρχε ως δημογραφικό πρόβλημα γιατί δεν είχαμε καταλάβει μέχρι πρόσφατα πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι. Πολύ σημαντική παράμετρος ο πληθυσμός σε πολλές πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας». Επισήμανε ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για την διαχείριση του προβλήματος τα οποία ωστόσο θα πρέπει να αξιολογηθούν αν αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Η χώρα μας έχει εξαιρετικές δημογραφικές ανισότητες και κινδυνεύει να ερημοποιηθεί σε μερικά κομμάτια», κατέληξε ο κ. Κοτζαμάνης.

Για στροφή στην ουσία του προβλήματος έκανε λόγο η Αλεξάνδρα Τραγάκη, Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

«Δεν φταίει η οικονομική ανάπτυξη των Δωδεκανησίων αλλά η νεανική δομή. Η δομή είναι αποτέλεσμα προηγούμενων δεκαετιών και τάσεων που συσσωρεύονται και δημιουργούνται. Δε θα είναι παράξενο εάν οι γεννήσεις όμως μειωθούν και στα Δωδεκάνησα στο μέλλον. Υπάρχει όμως πια ένα πολύ μεγάλο εγωιστικό στοιχείο που δεν συμβαδίζει με την δημιουργία των οικογενειών. Έχει αλλάξει η νοοτροπία και η κουλτούρα».

Όπως είπε το κυριότερο πρόβλημα είναι η ασυμφωνία του ατομικού συμφέροντος με το κοινωνικό συμφέρον.

Στην διασύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με το δημογραφικό αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσαπρούνης, Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του Ομίλου Intrakat. «Όπου υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, οι πιθανότητες να μείνουν οι νέοι είναι μεγαλύτερες. Ζούμε την άνοιξη των κατασκευών. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Αυτά τα χέρια που απαιτούνται δεν υπάρχουν. Πρέπει να βρεθούν στο εξωτερικό. Πρέπει με κίνητρα να επιστρέψουν . Ο ιδιωτικός τομέας είναι διατεθειμένος να τα δώσει τα κίνητρα αυτά», είπε ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του Ομίλου Intrakat.

Παράλληλα, σχολιάζοντας την στρατηγική της εταιρείας που εκπροσωπεί, ο κ. Τσαπρούνης, σημείωσε: «Μέσα σε έναν χρόνο οι απολαβές των ανθρώπων της εταιρείας μας αυξήθηκαν κατά 21% και οι νέες θέσεις εργασίας κατά 40%. Υπάρχει ανάγκη και ζήτηση και πρέπει να κρατήσεις το ταλέντο και αυτόν που είναι καλός στη δουλειά του».

Από την πλευρά της η Δήμητρα-Ινές Αγγελή, υπογράμμισε: «τη δυναμική της μεγάλης οικογένειας την έβλεπα και την ζήλευα για αυτό και κατάφερα να κάνω έξι παιδιά. Υπάρχουν μόλις 220.000 πολύτεκνες οικογένειες. Πρέπει να επικοινωνήσουμε τη δυναμική αυτού του τρόπου ζωής. Να κάνουμε ξανά την οικογένεια μόδα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα στα οποία μέτρα και επιδόματα για να υποστηριχθούν οι πολύτεκνες οικογένειες.

