Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για Δράση» – Ζαχαράκη: Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες για τη διαχείριση του δημογραφικού προβλήματος

Στις δράσεις που θα αναλάβει το υπουργείο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Εκδότη και Διευθυντή της Realnews, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για Δράση», που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting.

Των Θ. Μωριάτη – Κ. Νικολόπουλου

«Αρχικά να επισημάνω ότι βασικό ζήτημα είναι η ίδρυση του νέου υπουργείου. Το εθνικό μας σχέδιο δράσης θα πρέπει να έχει συνταχθεί εντός 4μηνου. Άρα πρέπει να παραδώσουμε το σχέδιο μας στον πρωθυπουργό στην αρχή του νέου έτους» δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη και όπως τόνισε οι βασικοί πυλώνες για τη διαχείριση του δημογραφικού προβλήματος είναι η στήριξη της οικογένειας, η αύξηση επιδόματος παιδιού, οι άδειες για την στήριξη της μητέρας (από τους 6 μήνες θα αυξηθεί στους 9 μήνες).

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σημείωσε ότι ένα σημαντικό ζήτημα διαχείρισης είναι αυτό της γήρανσης, τονίζοντας ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή να αποκτηθεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Επίσης, η υπουργός, επεσήμανε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν πρωτοβουλίες για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής, την προώθηση ανάπτυξης ενώ θα εξεταστεί και το κομμάτι της νόμιμης μετανάστευσης.

Αναφερόμενη στο brain drain, η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι από το 2010 έως το 2021 περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έφυγαν από την χώρα με σκοπό να έχουν καλύτερες προοπτικές και ασφάλεια. «Ευθύνη μας είναι να έχουμε το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο. Βλέπουμε ότι υπάρχει φθίνουσα πορεία στους ανθρώπους που φεύγουν αλλά δεν είναι εκεί που επιθυμούμε», είπε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, το επόμενο διάστημα θα ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το ζήτημα της υπογονιμότητας, καθώς υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης στις κρίσιμες ηλικίες και συμπλήρωσε ότι οι νέες ηλικίες πρέπει να μάθουν περισσότερα πράγματα για τη διαδικασία της γονιμοποίησης.

Ένας καθοριστικός παράγοντας για το δημογραφικό πρόβλημα είναι και η ανασφάλεια της στέγασης με την υπουργό να μιλάει για το πρόγραμμα “Ανακαινίζω-Ενοικιάζω”. «Έπειτα από πολλά χρόνια απουσίας μιας κρατικής παρέμβασης είδαμε δεσμίδα μέτρων για την στεγαστική πολιτική. Ήδη 810 οικογένειες έχουν πάρει και εκταμιεύσει το δάνειο τους, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως είχαμε περισσότερες από 9.300 εγκεκριμένες αιτήσεις. Απτά αποτελέσματα. Από τα 500 εκατομμύρια πήγαμε στο 1 δισ. Άρα μιλάμε για διπλασιασμό του ποσού. Έχουμε πάνω από 770.000 κλειστά διαμερίσματα. Ένα από τα επόμενα προγράμματα μας είναι το Αναικαινίζω -Ενοικιάζω.

Σχολιάζοντας αν τελικά το δημογραφικό πρόβλημα είναι οικονομικό η Σοφία Ζαχαράκη, απάντησε: «Παίζει ρόλο η οικονομία αλλά δεν είναι μόνο οικονομικό. Η ασφάλεια και η αισιοδοξία είναι που μετράνε. Να ξέρει κανείς ότι υπάρχει το κράτος δίπλα σου. Για παράδειγμα το ολοήμερο σχολείο. Οι θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εμείς θα είμαστε εκεί έχοντας ανοιχτά τα αυτιά μας και τις προτάσεις μια κοινωνίας που θέλει να συνδράμει σε αυτή την κοινωνική πρόκληση».

