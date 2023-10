Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για Δράση» – Καραβίας: Οι δράσεις της Eurobank για τη στήριξη της οικογένειας

Τον διετή απολογισμό της ευρείας κλίμακας πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό που υλοποιεί η Eurobank από το 2021, μέσω του Προγράμματος Μπροστά για την Οικογένεια, παρουσίασε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, στον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για Δράση», που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting.

Των Θ. Μωριάτη – Κ. Νικολόπουλου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Ακούγοντας τον σφυγμό της ελληνικής κοινωνίας αναλάβαμε πριν από δύο χρόνια τη δέσμευση και την ευθύνη να αναδείξουμε το Δημογραφικό ως τη μείζονα μεσοπρόθεσμη πρόκληση για την Ελλάδα, καθιστώντας το κεντρικό πυλώνα της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης. Κορυφαία επιβράβευση της απόφασης να σταθούμε δίπλα στην ελληνική οικογένεια είναι τα 20 παιδιά που έχουν ήδη γεννηθεί με τη στήριξη του Προγράμματος, με πολλά από αυτά σε ακριτικές περιοχές όπου δυστυχώς οι γεννήσεις δεν αποτελούν πια μέρος της καθημερινότητας. Στην Eurobank αντιλαμβανόμαστε τα δυσμενή δημογραφικά ως κίνητρο για ακόμη πιο εντατική προσπάθεια. Στο σκοπό αυτό, διαθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις με πρωτοβουλίες, όπως το Μπροστά για την Οικογένεια, αλλά και χρηματοδοτώντας τη διαμόρφωση μιας ακμάζουσας οικονομίας που είναι προϋπόθεση για τη δημογραφική ανθεκτικότητα στην Ελλάδα σήμερα».

Το πλέγμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, υλοποιείται σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς, όπως η ΜΚΟ Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το Σωματείο Be-Live και η Ένωση Μαζί για το παιδί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, τον Έβρο, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι το Καστελόριζο. Πέραν της στήριξης της Τράπεζας με την παροχή δωρεάν θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης μέσω της συνεργασίας με τη Be-Live, και μεταξύ άλλων, στα δύο (2) χρόνια δράσης του Μπροστά για την Οικογένεια:

Υλοποιήθηκε πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στο EuroPhone Banking, με πρώτη εφαρμογή στην περιοχή του Έβρου, όπου εξασφαλίστηκαν 45 θέσεις εργασίας. Ανάλογη δράση υλοποιείται και για μόνιμους κατοίκους του ΒΑ Αιγαίου με επιπλέον 30 θέσεις εργασίας.

Εκπονήθηκε ειδική μελέτη αναφοράς με θέμα «Δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής», την οποία χρηματοδότησε η Eurobank και υλοποιήθηκε από έγκριτους επιστήμονες του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ.

Σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Αποστολή, ξεκίνησε πιλοτικά η τοποθέτηση παιδαγωγών σε πολύ μικρά νησιά, με πρώτους σταθμούς τον Αγ. Ευστράτιο, το Καστελόριζο και τις Οινούσσες. Επιπλέον, έχουν διατεθεί σχεδόν 600 βρεφικά πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης για τον 1ο χρόνο του μωρού.

Διενεργήθηκαν 24 δια ζώσης και διαδικτυακά σεμινάρια, από την Ένωση Μαζί για το Παιδί με τη χορηγία της Τράπεζας, τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 γονείς σε ακριτικές περιοχές, για θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη οικογένεια. Επιπλέον, η Eurobank στηρίζει τη λειτουργία της συμβουλευτικής πανελλαδικής γραμμής 11525, μέσω της οποίας έως σήμερα έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 4.000 γονείς.

Αναπτύσσει σειρά πρωτοβουλιών για το προσωπικό του Ομίλου στηρίζοντας όλες τις σύγχρονες μορφές οικογένειας.

Τις εργασίες του συνεδρίου μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά από το dimografiko.gr, το real.gr και το enikos.gr. Στο συνέδριο μετέχουν κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, πανεπιστημιακοί, στελέχη του ιδιωτικού τομέα και εκπρόσωποι της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.Πλατινένιος χορηγός του Συνεδρίου EUROBANK, χρυσοί χορηγοί οι ΔΕΗ και Intracat, ασημένιοι χορηγοί οι ΔΕΠΑ και OSMOS ΚΑΙ χορηγοί οι Cosmote, ΔΕΛΤΑ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Υποστηρικτές του συνεδρίου Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής.