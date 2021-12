Συνεδριάζει η Επιτροπή: «Κλειδώνει» το rapid test για εμβολιασμένους την Πρωτοχρονιά – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Προβληματισμό προκαλεί η παραλλαγή «Όμικρον» με τα νέα μέτρα για την αναχαίτιση της διασποράς να βρίσκονται προ των πυλών. Η Επιτροπή των ειδικών συνεδριάζει σήμερα, νωρίς το πρωί ώστε να κάνει τις εισηγήσεις της στην κυβέρνηση, η οποία τηρεί στάση αναμονής για να δει πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα μάλιστα, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν εντός της ημέρας.

Το μέτρο που βρίσκεται στην… πρώτη γραμμή της συζήτησης είναι το αυξημένο testing την εορταστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες που μετέδωσε στην εκπομπή του στον RealFm 97,8 ο Νίκος Χατζηνικολάου τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα εξετάζεται να χρειάζεται υποχρεωτικά rapid test και για τους εμβολιασμένους προκειμένου να εισέλθουν σε εστιατόρια, μπαρ και κέντρα διασκέδασης την Παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Εκεί όπου ο συγχρωτισμός θα είναι μεγαλύτερος καθώς πολύς κόσμος βγαίνει για διασκέδαση, ενώ παράλληλα θα έρθουν και αρκετοί συμπατριώτες μας από το εξωτερικό για τις γιορτές.

Για την ώρα φαίνεται πως δεν προκρίνεται κάτι τέτοιο για τις ημέρες των Χριστουγέννων καθώς είναι δύσκολο να στηθεί εγκαίρως ο μηχανισμός, αν και δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυτό εντελώς.

Μάλιστα, υπάρχουν σκέψεις το rapid test να είναι 72 ωρών ώστε να μην πιεστούν τα φαρμακεία. Τα rapid test θα τα πληρώνουν οι πολίτες από την τσέπη τους, όπως είπε τη Δευτέρα και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Έγινε μια προσπάθεια για χαρτογράφηση των κρουσμάτων αυτήν τη βδομάδα με τα δωρεάν self test αλλά δεν πέτυχε, καθώς από τα 9 εκατ. διαθέσιμα self test οι πολίτες πήραν μόλις τα 3 εκατομμύρια. Εικάζεται ότι οι εμβολιασμένοι ήταν οι περισσότεροι που δεν πήραν το self test καθώς έχουν βγει από αυτήν τη διαδικασία. Ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο με τη ραγδαία εξάπλωση της Όμικρον τo testing να γίνει συνήθεια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Κάτια Μακρή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, στις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Φώτων, αναμένεται να συνεδριάσουν και για τα μέτρα για την Όμικρον καθώς τηλεργασία και αποκλεισμός των ανεμβολίαστων από τον εξωτερικό χώρο των εστιατορίων είναι τα πρώτα που κρατούν στο συρτάρι.

10.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Στο μεταξύ οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί κατά τη διάρκεια των εορτών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο τηρούνται τα μέτρα κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την τήρηση των μέτρων θα βρίσκονται καθημερινά επί ποδός 10.000 αστυνομικοί, με την κυβέρνηση να τονίζει σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία χαλάρωση λόγω του εορταστικού κλίματος που υπάρχει στην αγορά.

Πάντως από το Μέγαρο Μαξίμου αποκλείουν νέο lockdown στην παρούσα φάση, τονίζοντας πως οι όποιες παρεμβάσεις θα είναι σημειακές.

Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του υποχρεωτικού rapid test και σε εμβολιασμένους για την περίοδο των εορτών προκειμένου να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους.