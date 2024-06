Σύμη: Θρίλερ με τον παρουσιαστή του BBC – Η μαρτυρία γυναίκας που τον είδε πριν εξαφανιστεί – ΒΙΝΤΕΟ

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του παρουσιαστή του BBC και αρθρογράφου της Daily Mail, Dr. Michael Mosley, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (5/6), στη Σύμη.

του Αργύρη Ηλιάδη

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες παραμένουν άκαρπες, με όλα τα ενδεχόμενα εξαφάνισης να παραμένουν «ανοιχτά». Όπως ανέφερε στο enikos.gr o πρόεδρος της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ) Σύμης, Γιάννης Βόλας, ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι ο παρουσιαστής να έχει πέσει στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια του περιπάτου του, να πνίγηκε και τα ρεύματα να τον οδηγήσαν στα βαθιά, με κατεύθυνση τα παράλια της Τουρκίας.

Για την επιχείρηση εντοπισμού του Mosley επιστρατεύθηκαν όλα τα δυνατά μέσα, όπως βάρκες, drones, πεζοπόρα τμήματα, ελικόπτερο, δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και η εθελοντική ομάδα διασωστών της ΕΔΟΚ Σύμης.

Επίσης, στο νησί έφθασε και ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος από την Αθήνα, ο οποίος σύμφωνα με τον δήμαρχο Σύμης, Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, αναμένεται να βοηθήσει αρκετά στις έρευνες που θα ξεκινήσουν αύριο, Παρασκευή (06/06), νωρίς το πρωί.

Δείτε βίντεο του enikos.gr από τις έρευνες εντοπισμού του παρουσιαστή του BBC:

Πότε είδαν τελευταία φορά τον Mosley

Μάρτυρας που μίλησε στην ERT, ανέφερε ότι, «14:20 φεύγω από το σπίτι μου να πάω στα δωμάτια και τον βλέπω δίπλα σε κάδους σκουπιδιών να μιλάει με κάποιον, κάπως ηλικιωμένο».

«Ο άλλος που ήταν δίπλα του φορούσε ένα καρό πουκαμισάκι πολύ λεπτό», πρόσθεσε. Επιπλέον, η γυναίκα διευκρίνισε ότι πρώτα τον είδε και αφού ξεκίνησε η αναζήτησή του και δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία του αντιλήφθηκε ότι τον είχε δει.

«Δεν ήταν μεθυσμένος, ούτε μαλώσαμε, απλά έφυγε με τα πόδια γιατί βαρέθηκε»

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στο enikos.gr, ο κ. Βόλας, η γυναίκα του παρουσιαστή, ανέφερε στους διασώστες πως «ο σύζυγός μου δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ούτε μαλώσαμε. Από την παραλία έφυγε νωρίτερα γιατί βαρέθηκε, και εγώ με την φίλη μου αποχωρήσαμε αργότερα».

Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον κ. Βόλα, είναι ο άτυχος παρουσιαστής να έχει πέσει στη θάλασσα όπου και παρασύρθηκε από τα δυνατά ρεύματα. «Αν έπεσε χθες είναι πολύ πιθανό να έχει παρασυρθεί μέσα γιατί εμείς κληθήκαμε έπειτα από ώρες», είπε ο ίδιος.

«Όλα τα ενδεχόμενα και τα σενάρια είναι “ανοιχτά”, διότι με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου», υποστήριξε ο κ. Βόλας.

Μυστήριο με βίντεο που εξετάζεται

Νωρίτερα, μιλώντας στο enikos.gr, ο κ. Παπακαλοδούκας, ανέφερε ότι, «ο παρουσιαστής φαίνεται σε κάμερα ασφαλείας να μιλά με μία γυναίκα, στην περιοχή Πέδι της Σύμης, φορώντας μάλιστα διαφορετικό μπλουζάκι από αυτό που φορούσε όταν εθεάθη τελευταία φορά. Στο βίντεο φέρεται να απεικονίζεται ο παρουσιαστής μετά τη δήλωση εξαφάνισης του».

Από το υλικό προκύπτει δηλαδή, ότι ο παρουσιαστής έφτασε κανονικά στον προορισμό του. Αν ισχύει αυτό, καταρρίπτεται το σενάριο της πτώσης από κάποιον γκρεμό κατά τη διάρκεια της διαδρομής του.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η σύζυγος του, Clare Moseley, αρνείται ότι ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο είναι ο παρουσιαστής.

Βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο

Ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ αρχικά είχε υποστηριχθεί ότι ο παρουσιαστής ξέχασε το κινητό του στην παραλία, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά αυτό βρέθηκε στον χώρο όπου διέμεναν με τη γυναίκα του.

Ποιος είναι ο Michael Mosley

Ο Michael Mosley είναι γιατρός, ο οποίος είναι γνωστός για τις διατροφικές του συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων διαλειμματικής νηστείας, του The Fast 800, της δίαιτας 5:2, για την υιοθέτηση της δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, και της κετογονικής δίαιτας.

Δημοσίευσε ένα βιβλίο σχετικά με τη χρήση της διατροφής για τη βελτίωση του ύπνου, με τίτλο Fast Asleep, αφού αποκάλυψε ότι έπασχε από χρόνια αϋπνία.

Ο Δρ. Mosley εμφανίζεται τακτικά στο podcast του Just One Thing και έχει γίνει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους τηλεοπτικούς γιατρούς στη Βρετανία.

Σπούδασε PPE στην Οξφόρδη και αρχικά δοκίμασε να εργαστεί ως τραπεζίτης επενδύσεων. Τότε ήταν που επανεκπαιδεύτηκε ως γιατρός και πήρε τα διπλώματά του μετά από σπουδές ιατρικής στο Royal Free Hospital του Λονδίνου.

Ο Δρ Mosley εντάχθηκε στο BBC ως εκπαιδευόμενος βοηθός παραγωγού και αφού έκανε παραγωγή εκπομπών για τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα έγινε παρουσιαστής στην οθόνη.

Στο παρελθόν υπήρξε παραγωγός πολλών επιστημονικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων το The Human Face, τρεις σειρές με τον καθηγητή Robert Winston, και το 2004 τη σειρά μηχανικής του BBC Two Inventions That Changed the World με οικοδεσπότη τον Jeremy Clarkson.

Παρουσίασε τα τηλεοπτικά προγράμματα Blood and Guts, Medical Mavericks και The Story of Science, ενώ ήταν το θέμα ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ, 10 Things You Need to Know about Losing Weight.

Παρουσίασε το Make Me για το BBC One. Την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2010 ήταν παραγωγός και παρουσιαστής της τηλεοπτικής σειράς The Story of Science: Power, Proof and Passion που μεταδόθηκε από το BBC Two. Παράλληλα, παρουσίασε σειρά ντοκιμαντέρ.