Σύμη: Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC – Μυστήριο με βίντεο που εξετάζεται

Κινήσεις του παρουσιαστή του BBC και αρθρογράφου της Daily Mail, Dr Michael Mosley, μετά τη δήλωση εξαφάνισης του, φαίνεται να εντόπισαν οι Αρχές, που έχουν κάνει “φύλλο και φτερό” τις κάμερες της περιοχής.

Του Αργύρη Ηλιάδη

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα είπε ο στο enikos.gr, ο Δήμαρχος Σύμης, Ελευθέριος Παπακαλοδούκας, ο παρουσιαστής φαίνεται σε κάμερα ασφαλείας να μιλά με μία γυναίκα, στην περιοχή Πέδι της Σύμης, φορώντας μάλιστα διαφορετικό μπλουζάκι από αυτό που φορούσε όταν εθεάθη τελευταία φορά.

Από το υλικό προκύπτει δηλαδή, ότι ο παρουσιαστής έφτασε κανονικά στον προορισμό του. Αν ισχύει αυτό, καταρρίπτεται το σενάριο της πτώσης από κάποιον γκρεμό κατά τη διάρκεια της διαδρομής του.

Την ίδια στιγμή, η σύζυγος του, Clare Moseley, αρνείται ότι ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο είναι ο παρουσιαστής.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Michael Mosley βρισκόταν στην παραλία του Αγίου Νικολάου, όταν αποφάσισε να επιστρέψει πίσω στο Πέδι. Το περιβάλλον του ειδοποίησε τις Αρχές, αφού ο Mosley έλειπε για περίπου 6 ώρες.

Την περιοχή «οργώνουν» δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και εθελοντές, ενώ στη «μάχη» του εντοπισμού του 67χρονου ρίχθηκαν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αλλά και drones.

Μια σελίδα στο Facebook στη Σύμη κοινοποίησε μια φωτογραφία του Dr Mosley που φορούσε μπλε πόλο, καπέλο και γυαλιά ηλίου, ζητώντας πληροφορίες.

Η ανάρτηση αναφέρει: «Έχετε δει αυτόν τον άντρα; Ξεκίνησε να περπατήσει πίσω από τον Άγιο Νικόλαο περίπου στις 13:30 και δεν κατάφερε να επιστρέψει σπίτι. Οι φίλοι του ανησυχούν καθώς έχουν περάσει 6 ώρες από την τελευταία φορά που τον είδαν. Το όνομά του είναι Dr Mike Mosley και είναι ένα γνωστό πρόσωπο για πολλούς Βρετανούς καθώς έχει εμφανιστεί στο BBC».

Σε αυτή τη φάση οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται τίποτα. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται είτε να είχε κάποιο ατύχημα και να έπεσε από ύψος, είτε να τον δάγκωσε κάποιο φίδι.

Ο παρουσιαστής και η σύζυγός του έκαναν διακοπές στη Σύμη, διαμένοντας στο σπίτι φιλικού ζευγαριού. Ο 67χρονος και η γυναίκα του ήταν στην παραλία του Αγίου Νικολάου με ένα άλλο ζευγάρι, όταν ο παρουσιαστής αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι όπου διέμενε στην περιοχή Πέδι της Σύμης, χωρίς να πάρει μαζί το κινητό του.

Ποιος είναι ο Michael Mosley

Ο Michael Mosley είναι γιατρός, ο οποίος είναι γνωστός για τις διατροφικές του συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων διαλειμματικής νηστείας, του The Fast 800, της δίαιτας 5:2, για την υιοθέτηση της δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, και της κετογονικής δίαιτας.

Δημοσίευσε ένα βιβλίο σχετικά με τη χρήση της διατροφής για τη βελτίωση του ύπνου, με τίτλο Fast Asleep, αφού αποκάλυψε ότι έπασχε από χρόνια αϋπνία.

Ο Δρ Mosley εμφανίζεται τακτικά στο podcast του Just One Thing και έχει γίνει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους τηλεοπτικούς γιατρούς στη Βρετανία.

Σπούδασε PPE στην Οξφόρδη και αρχικά δοκίμασε να εργαστεί ως τραπεζίτης επενδύσεων. Τότε ήταν που επανεκπαιδεύτηκε ως γιατρός και πήρε τα διπλώματά του μετά από σπουδές ιατρικής στο Royal Free Hospital του Λονδίνου.

Ο Δρ Mosley εντάχθηκε στο BBC ως εκπαιδευόμενος βοηθός παραγωγού και αφού έκανε παραγωγή εκπομπών για τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα έγινε παρουσιαστής στην οθόνη.

Στο παρελθόν υπήρξε παραγωγός πολλών επιστημονικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων το The Human Face, τρεις σειρές με τον καθηγητή Robert Winston, και το 2004 τη σειρά μηχανικής του BBC Two Inventions That Changed the World με οικοδεσπότη τον Jeremy Clarkson.

Παρουσίασε τα τηλεοπτικά προγράμματα Blood and Guts, Medical Mavericks και The Story of Science, ενώ ήταν το θέμα ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ, 10 Things You Need to Know about Losing Weight.

Παρουσίασε το Make Me για το BBC One. Την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2010 ήταν παραγωγός και παρουσιαστής της τηλεοπτικής σειράς The Story of Science: Power, Proof and Passion που μεταδόθηκε από το BBC Two. Παράλληλα, παρουσίασε σειρά ντοκιμαντέ