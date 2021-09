Self test: Από σήμερα η διάθεσή τους για τους μαθητές στα φαρμακεία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για το θέμα των self test των μαθητών εξέδωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος . Όπως επεσήμανε ο Σύλλογος, όλοι ανεμβολίαστοι μαθητές ηλικίας από 4 έως 19 ετών θα πρέπει να προμηθευτούν από αύριο, Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 τέσσερα δωρεάν self test από τα φαρμακεία της χώρας . Παράλληλα, σημειώνει ότι δεν θα λάβουν self test όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έχει παρέλθει το διάστημα των 14 ημερών.