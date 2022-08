Σαν σήμερα 24 Αυγούστου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής…

του Ιωσήφ Αβράμογλου

1959 – Ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στο περιοδικό Billboard αναφέρει ότι παρόλο που το rock & roll έχανε δημοτικότητα την προηγούμενη χρονιά, τώρα οι μουσικόφιλοι αγοράζουν μανιωδώς δίσκους των Elvis Presley, Lloyd Price και Fats Domino, καθώς και των νεοεμφανιζόμενων Everly Brothers, Drifters και Ricky Nelson.

1963 – Ο Stevie Wonder είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής, που πετυχαίνει να βρίσκεται στο Νο.1 της Αμερικής τόσο στους μεγάλους δίσκους όσο και στους μικρούς. Το πέτυχε με το άλμπουμ του “Little Stevie Wonder / The 12 Year Old Genius” και με το σινγκλ “Fingertips part 2”, το οποίο ήταν και το πρώτο που σκαρφάλωσε στην κορυφή ενώ ήταν από live ηχογράφηση.

1966 – Οι Youngbloods ηχογραφούν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, το “Get Together”. Το σινγκλ, το οποίο θα συμπεριλαμβανόταν στο ομώνυμο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 1967, έφθασε μόνο μέχρι το Νο.62 εκείνη την εποχή, αλλά όταν επανεκδόθηκε το 1969 ανέβηκε στο Νο.5. Το κομμάτι ατύχησε στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά όταν οι Dave Clark Five ηχογράφησαν την δική τους διασκευή, σκαρφάλωσαν στο Top10 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1970.

1968 – Τα ξημερώματα της 24ης Αυγούστου 1968 και ενώ ο Keith Moon, ο ντράμερ των Who, γιόρταζε ακόμα τα 21α γενέθλιά του από την προηγούμενη μέρα, οδήγησε μία Lincoln Continental στην πισίνα του Holiday Inn στο Flint του Μίσιγκαν, όπου διέμενε το συγκρότημα. Αργότερα στο γκρουπ πήγε ένας λογαριασμός 50.000 δολαρίων για τη ζημιά που προκλήθηκε, ενώ η αλυσίδα ξενοδοχείων Holiday Inn απέκλεισε του Who από τα παραρτήματά της για πάντα! Στη συνέχεια, η δισκογραφική τους Decca Records, υποχρεώθηκε να αγοράσει και το κατεστραμένο αυτοκίνητο από τον ιδιοκτήτη του.

1969 – Ο John Lennon γράφει το «Cold Turkey», ένα τραγούδι για την εξάλειψη του εθισμού στην ηρωίνη. Έκανε πρόβες στο τραγούδι όλο το απόγευμα και το ηχογράφησε εκείνο το βράδυ με τη βοήθεια του Ringo Starr και του Klaus Voorman. Όταν κυκλοφόρησε δεν πήρε καλές κριτικές και το BBC αρνήθηκε να το παίξει, ωστόσο μπήκε στο Top20 του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Top30 των ΗΠΑ.

1983 – Η πέμπτη σύζυγος του Jerry Lee Lewis, η Shawn Stevens, πέθανε από υπερβολική δόση μεθαδόνης στο σπίτι του ζευγαριού στο Mississippi. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί μόλις πριν από τρεις μήνες. Ο Jerry Lee Lewis είχε προηγουμένως παντρευτεί την Dorothy Barton (1952), την Jane Mitcham (1953), τη δεύτερη ξαδέρφη του Myra Brown (1957) και την Jaren Pate (1971). Θα παντρευόταν ξανά το 1984 με την 22χρονη Kerrie McCarver, αλλά χώρισε και από αυτήν το 2004.

1987 – O Donny Osmond κυκλοφόρησε το “I’m In It For Love”, το πρώτο του σινγκλ μετά από δέκα χρόνια. O δίσκος δεν μπήκε στο Top40, αλλά ο Donny θα επέστρεφε το 1989 με το “Soldier Of Love”, το οποίο έφτασε στο Νο.2.

1989 – The Who έπαιξαν την rock όπερα «Tommy» σε συναυλία στο Universal Amphitheater στο Hollywood, με καλεσμένους τους Steve Winwood, Elton John, Phil Collins, Patti LaBelle και Billy Idol. Είχα την τύχη να βρίσκομαι μέσα σε εκείνη την μοναδική παράσταση. Σχετική αναφορά υπάρχει στο παλαιότερο άρθρο στο enikos.gr εδώ

1995 – Τα Windows 95 της Microsoft κυκλοφόρησαν χρησιμοποιώντας μια διαφήμιση που περιείχε το τραγούδι των Rolling Stones “Start Me Up” (αναφορά στο κουμπί Έναρξη/Start). Η Microsoft πλήρωσε στον Mick Jagger και τον Keith Richards δώδεκα εκατομμύρια λίρες για τη χρήση του τραγουδιού.

2004 – Ο Donovan κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ μετά από οκτώ χρόνια, το “Beat Cafe”. Τα πρώτα 1000 CDs ήταν αριθμημένα και με αυτόγραφο του καλλιτέχνη.

2006 – Η 60χρονη τότε Linda Ronstadt ακύρωσε τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας της για να αναρρώσει από μια χειρουργική επέμβαση.

2007 – Ο 78χρονος τότε Bo Diddley μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο του Gainesville της Florida μετά από καρδιακή προσβολή. Την επόμενη χρονιά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Ο θρύλος της κιθάρας ανέβηκε στην κορυφή του αμερικάνικου R&B τσαρτ το 1955 με το “Bo Diddley” και γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία με τα “Who Do You Love”, “Before You Accuse Me”, “Mona” και “I’m a Man”.

2009 – Ο ιατροδικαστής του Los Angeles έκρινε ότι ο θάνατος του Michael Jackson ήταν ανθρωποκτονία που προκλήθηκε από ένα μείγμα φαρμάκων που προορίζονταν για τη θεραπεία της αϋπνίας. Στις 8 Φεβρουαρίου 2010, ο Dr. Conrad Murray κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια από τους εισαγγελείς του Los Angeles. Ο Dr. Murray θα κριθεί ένοχος τον Νοέμβριο του 2011 και θα καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης.

2010 – Ο Bob Dylan θέλοντας να πολεμήσει τους μαυραγορίτες επέτρεψε στους θαυμαστές του να αγοράσουν μόνο από ένα εισιτήριο ο καθένας στην είσοδο για κάθε συναυλία. Η πολιτική αυτή εφαρμόσθηκε για να εμποδίσει τους μαυραγορίτες να αγοράζουν μεγάλες παρτίδες εισιτηρίων και να τα πωλούν σε αυξημένη τιμή στο διαδίκτυο.

2013 – Μια γραβάτα που κάποτε ανήκε στον John Lennon πουλήθηκε για 3.627 λίρες σε δημοπρασία στο Liverpool. Ο Lennon είχε δώσει τη μαύρη πλεκτή γραβάτα στον Joyce McWilliam, έναν θαμώνα του Cavern Club, το 1962.

2013 – Η έπαυλη του Liberace στο Las Vegas πουλήθηκε λόγω της στεγαστικής κρίσης στην Αμερική μόνο για 500.000 δολάρια σε έναν Βρετανό επιχειρηματία. Το σπίτι με δέκα υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, που χτίστηκε το 1962, είχε ξαναπουληθεί μόλις πριν από επτά χρόνια για περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια.

2017 – Στο Country Music Hall of Fame and Museum στο Nashville γίνεται το μνημόσυνο για τον Glen Campbell, στο οποίο οι περεβρισκόμενοι πήγαν μετά από πρόσκληση . Μεταξύ αυτών που εμφανίστηκαν ήταν και ο Jimmy Webb, ο οποίος ερμήνευσε το “Wichita Lineman”, καθώς και οι Mike Love, Bruce Johnston και οι Beach Boys, που έπαιξαν το “I Get Around”, έναν από πολλά κομμάτια στα οποία ο Campbell είχε παίξει ως μουσικός στούντιο.

2021 – Ο Charlie Watts, ο ντράμερ των Rolling Stones , πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Το 2016 είχε καταταγεί 12ος στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τους 100 καλύτερους ντράμερ όλων των εποχών.

