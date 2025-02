Νύχτα αγωνίας στις Κυκλάδες: Συνεχίζεται το μπαράζ των σεισμών, οχυρώνονται οι κάτοικοι της Σαντορίνης – Γιατί αποτελούν «γρίφος» τα 5,2 Ρίχτερ

Δεν λέει να κοπάσει το σεισμικό σμήνος που «ταρακουνάει» τις τελευταίες ημέρες τις Κυκλάδες, με την ισχυρότερη δόνηση, της τάξεως των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, να καταγράφεται το βράδυ της Τετάρτης (05/02) και τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε επιφυλακή. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι και επισκέπτες συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τα νησιά, με τον κίνδυνο κατολισθήσεων στην Σαντορίνη να παραμένει ενεργός, εξαιτίας των ιδιαίτερων γεωλογικών συνθηκών της. Μάλιστα, την Παρασκευή στην Σαντορίνη θα μεταβούν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σύρο, Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Σαντορίνη και Αμοργό,την Παρασκευή (07/02). Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δήμοι, «διευκρινίζεται ότι ο λόγος της αναστολής της λειτουργίας των σχολείων δεν είναι η επικινδυνότητα των σχολικών εγκαταστάσεων, αλλά η πρόληψη και η μέριμνα που οφείλει να λαμβάνει κάθε δήμος σε επείγουσες καταστάσεις, με γνώμονα την προστασία των πολιτών του και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων».

Βέβαια, ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, φαίνεται πως αποτελεί «γρίφο» για γερούς λύτες, με τους επιστήμονες να προσπαθούν να απαντήσουν για το αν σηματοδοτεί την σταδιακή εκτόνωση του φαινομένου ή προμηνύει έναν μεγαλύτερο σεισμό.

Επιπλέον, οι κάτοικοι της Σαντορίνης οχυρώνονται λόγω των συνεχόμενων σεισμών και τοποθέτησαν σακιά απέναντι από την παραλία Μονόλιθος όπου βρίσκεται εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να προστατευθεί από ενδεχόμενο τσουνάμι.

Σε ανάρτηση του Διαστημικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρατήρηση της Γης, συμπεριλαμβάνεται μία φωτογραφία της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες και ειδικότερα ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό.

Σε φωτογραφία φαίνεται το «σμήνος» των σεισμών, ενώ περιλαμβάνονται τα επίκεντρα και τα μεγέθη από την έναρξη του φαινομένου.

«Από τις 27 Ιανουαρίου 2025, τα νησιά των Κυκλάδων έχουν πληγεί από περισσότερους από 1.000 υποθαλάσσιους σεισμούς, με ορισμένους να ξεπερνούν το μέγεθος των 5,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τα επίκεντρα των σεισμών έχουν εντοπιστεί κυρίως μεταξύ των νησιών της Σαντορίνη.

This data visualisation of the Cyclades islands, generated using data from the Copernicus Digital Elevation Model, geo-localises the seismic swarm.

It includes indicators for the epicentres&magnitudes of the earthquakes that have occurred since the onset of the seismic crisis. pic.twitter.com/rrJus7qyTK

— Copernicus EU (@CopernicusEU) February 6, 2025