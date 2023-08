Νέα Φιλαδέλφεια: «Δυστυχώς ο Άλκης μας δεν ήταν το τελευταίο θύμα οπαδικής βίας» λέει στο enikos.gr ο πατέρας του

«Είμαστε συγκλονισμένοι μαζί με την γυναίκα μου. Μάθαμε για τα όσα έγιναν νωρίς το πρωί από τα social media. Ο Άλκης μας από ό,τι φαίνεται δεν ήταν το τελευταίο θύμα της οπαδικής βίας, τα έκτροπα συνεχίζονται. Θα προσπαθήσουμε να συμπαρασταθούμε στους γονείς που έχασαν και αυτοί το παιδί τους με τον ίδιο τρόπο που το χάσαμε και εμείς». Με αυτά τα λόγια ξεσπά στο enikos.gr, ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανου, για την δολοφονία του 29χρονου που έπεσε νεκρός έπειτα από πολλαπλές μαχαιριές στα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Της Κωνσταντίνας Χαϊνά

Το ημερολόγιο έγραφε 1 Φεβρουαρίου 2022, όταν ο 19χρονος Άλκης έπεσε νεκρός επί της οδού Γαζή, στη Θεσσαλονίκη, όταν 12 χούλιγκαν του ΠΑΟΚ επιτέθηκαν οπλισμένοι σε αυτόν και στους τέσσερις φίλους του. Η ιστορία μετά από 1,5 χρόνο φαίνεται πως επαναλαμβάνεται, κάθε φορά, με τον χειρότερο τρόπο.

«Δεν ξέρω τι να πω πια… Συνεχίζονται αυτές οι πράξεις βίας, τα έκτροπα, δεν έχω λόγια. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να ξαναβλέπουμε πως γίνονται οπαδικά επεισόδια και να σκοτώνονται νέοι άνθρωποι. Ο φανατισμός δεν σταματάει, και ο Άλκης μας τελικά δεν ήταν ο τελευταίος» αναφέρει συντετριμμένος ο κ. Αριστείδης Καμπανός στο enikos.gr.

Με πραγματικό μεγαλείο ψυχής, μέσα στον πόνο τους καθώς ξυπνούν μνήμες από την άγρια δολοφονία του παιδιού τους, οι γονείς του Άλκη, επιθυμούν να μιλήσουν με τους γονείς του 29χρονου που ξεψύχησε το βράδυ της Δευτέρας (8/8) από την μανία των χτυπημάτων που δέχθηκε από χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

«Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε με τους γονείς του νεαρού, θα προσπαθήσουμε να τους συμπαρασταθούμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, που έτυχε σαν και εμάς να χάσουν το παιδί τους με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτά που ζούμε. Είμαι συγκλονισμένος».

Κασκόλ της ΑΕΚ και κεριά που σχηματίζουν το αρχικό γράμμα του ονόματος του 29χρονου που έπεσε νεκρός από την άγρια επίθεση των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, άφησαν φίλαθλοι της ομάδας στο σημείο τα ξημερώματα.

Ο 22χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές και υπέκυψε στα τραύματά του, αν και οι γιατροί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στην ζωή.

Βάσει οργανωμένου σχεδίου φαίνεται πως έδρασαν οι περίπου 300 χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, οι οποίοι έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα παρά την απαγόρευση της μετακίνησης φιλάθλων από την Κροατία, για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ, στο γήπεδο ΟΠΑΠ Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media καταγράφεται το κομβόι των οργανωμένων οπαδών της Ντιναμό στην εθνική οδό. Είναι «μαύροι» και με ξυρισμένα κεφάλια, περιγράφει ο άνδρας, ο οποίος καταγράφει τις εικόνες με τα οχήματα, όπου επιβαίνουν οι χούλιγκαν.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα αυτοκίνητά τους εντοπίστηκαν στην εθνική οδό από την Ασφάλεια και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση. Φτάνοντας στην Αττική Οδό, τα οχήματα των οργανωμένων οπαδών διασκορπίστηκαν.

Μεγάλος αριθμός χούλιγκαν κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη. Εκεί, οι Κροάτες συναντήθηκαν με άλλους οπαδούς και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια, απ’ όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023