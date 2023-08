Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές ο 22χρονος οπαδός της ΑΕΚ – Το χρονικό των άγριων επεισοδίων που προκάλεσαν Κροάτες χούλιγκαν

Νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές έπεσε ο 22χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ από την Ελευσίνα, που έπεσε θύμα της δολοφονικής επίθεσης που πραγματοποίησαν χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, σε οπαδούς της «Ένωσης» στη Νέα Φιλαδέλφεια, αργά το βράδυ της Δευτέρας (07/08). Επιπλέον, ένας ανήλικος είναι μεταξύ των οκτώ τραυματιών από τα άγρια επεισόδια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος φέρει τραύμα από πέτρα στο κεφάλι. Οι τέσσερις τραυματίες είναι Έλληνες και οι άλλοι τέσσερις Κροάτες.

Πέντε άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι με ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο βρισκόταν στο γήπεδο της ΑΕΚ. Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη να κρατήσουν στη ζωή τον 22χρονο φίλαθλο της ΑΕΚ, δυστυχώς, όμως, δεν τα κατάφεραν.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε συνολικά 96 συλλήψεις για τα χθεσινοβραδινά επεισόδια. Αίσθηση προκαλεί ότι μεταξύ των συλληφθέντων, εκτός από Κροάτες και Έλληνες είναι και νεαροί άλλων εθνικοτήτων. Συγκεκριμένα, έχουν συλληφθεί 82 Κροάτες, ένας Αυστριακός, ένας Βόσνιος, ένας Αλβανός, ένας Γερμανός και δύο Έλληνες.

Σημειώνεται ότι το κλίμα είναι εξαιρετικά τεταμένο τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο γήπεδο της ΑΕΚ, όπου υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη τόσο των ΜΑΤ όσο και ανθρώπων της ασφάλειας. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα.

Ένας άνδρας που βρισκόταν σε καφετέρια της Νέας Φιλαδέλφειας λίγο πριν ξεσπάσουν τα άγρια επεισόδια, μιλώντας στην ΕΡΤ περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη. Ο άνδρας δεν πρόλαβε να φτάσει στο αυτοκίνητό του, το οποίο έγινε στόχος των Κροατών χούλιγκαν.

«Ήμασταν σε καφετέρια εγώ με άλλους τρεις φίλους. Πίναμε καφέ και μας ενημέρωσε το παλικάρι που έχει την καφετέρια ότι έρχονται κάποιοι για να κάνουν φασαρία. “Σηκωθείτε και φύγετε. Θα κλείσουμε και εμείς γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος” μας είπε» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητό μου, είδα από τη γωνία ότι ερχόντουσαν πολλά άτομα που κρατούσαν καδρόνια και άλλα αντικείμενα που γυάλιζαν. Κατάλαβα ότι δεν θα προλάβαινα να φτάσω στο όχημά μου και γύρισα να φύγω. Το άφησα. Έσπασαν το μπροστά και το πίσω παρμπρίζ».

«Δεν χτυπήσαμε εμείς, αλλά άκουσα ότι έχουν χτυπηθεί άλλοι άνθρωποι. Αμαρτία από τον θεό. Πάλι καλά πρόλαβα και έφυγαν, γιατί ήταν και ηλικιωμένοι άνθρωποι στην καφετέρια» κατέληξε.

