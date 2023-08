Τραγωδία στην Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός οπαδός της ΑΕΚ στα άγρια επεισόδια που προκάλεσαν Κροάτες χούλιγκαν – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Ένας οπαδός της ΑΕΚ έχασε τη ζωή του και 8 άτομα ακόμη τραυματίστηκαν στα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια αργά το βράδυ της Δευτέρας (07/08).

Ο άτυχος φίλος της «Ένωσης», ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανώς μαχαίρι), διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες και οι υπόλοιποι τραυματίες (τέσσερις Έλληνες και τέσσερις Κροάτες).

Στο νοσοκομείο υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη τόσο των ΜΑΤ όσο και ανθρώπων της ασφάλειας. Την ίδια ώρα υπάρχει αρκετή ένταση από συγγενείς που έφτασαν στο νοσοκομείο για να μάθουν την κατάσταση των τραυματιών.

07.08.2023, Before tomorrow match AEK Athens🇬🇷 – Dinamo Zagreb🇭🇷, ~150 BBB in AEK area, on video AEK hools looking for BBB https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/w5Bic0Mn2t

